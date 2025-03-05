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桃園版華山辦陶藝展 以宇宙探險看為題探索陶藝
桃園市中壢區的中原文創園區3月展出8大主題特展，涵蓋陶藝、美學設計、花藝、流行音樂、永續環境及水墨畫等多元形式，周邊也結合展演主題，每周末辦理適合各年齡層的市集及活動，邀請民眾一同來園區感受全方位的藝術魅力。
中原文創園區年度陶藝主題展陶異星漫遊，今年以宇宙探險為故事背景，從星際旅人的視角，探訪陶瓷的藝術發展及陶藝家的內心世界；由桃園城市創意設計中心辦理的美學體驗設計有感2025年度特展，用互動展覽內容，形塑城市美學；以經典與創新交織，藉由花藝的多元表現，傳遞形式與內容之美的中華插花藝術展；桃園市住宅發展處成立十周年，致力推動都市更新，讓桃園逐步實現「宜居城市」願景的宜居桃園，十年永續進行式成果展。
踏上音樂的時光旅程，展示台語歌的演變與傳承，為桃園閩南文化節的前導展經典台語流行音樂特展；聯合眾多藝術家作品展出的第8屆國際藝術家節；以水墨的流動性演繹變化和無限延展的視覺語言，未竟之境鄭晴臻藝術展；鼓勵各種永續材料設計應用在生活中的藝術競賽展。
3月也集結8大主題市集，包含心靈療癒、親子二手、OUTDOOR、陶藝風格、花藝時尚，及配合婦女節的主題市集等，眾多來自各地的優質品牌、手作設計師與創作者等，帶來精緻風格的文創商品以及特色美食供民眾探訪。活動方面，也包含陶異星漫遊的周邊活動之一「陶之邀邀野餐日」、宜居桃園，十年永續進行式成果展論壇活動，及聯合多間大專院校辦理的可盃街舞Vol.3，另也有婚禮主題、新車發表等，提供民眾多元豐富的體驗選擇。詳情請關注中原文創園區粉絲專頁。
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