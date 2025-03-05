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「驚蟄」春雷颳大風雨 苗縣通霄有石雕龍柱也被吹倒

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
陳水木住家旁花圃內的梢南木被強風拔起，苗栗天后宮石龍柱也被推倒。圖／陳水木提供
陳水木住家旁花圃內的梢南木被強風拔起，苗栗天后宮石龍柱也被推倒。圖／陳水木提供

今下是農曆節氣「驚蟄」，苗栗通霄沿海地區昨凌晨首先出現兩響驚天動地的春雷，下午4點30半左右又出現豪大風雨，夾帶著強烈氣流，文史工作者陳水木住家旁的小花園，連立在地面的石雕龍柱也被吹倒，他直呼「真的是天災，颱風也沒這樣過」。

昨風雨歇停後，陳水木在臉書發文「在我的花園，菜圃刮起了龍捲風，梢南木被拔起，苗栗天后宮石龍柱也被推倒，琉璃珠周邊均遭受損真的是天災。好在昨天原 （潛園）林占梅石雕對聯，要暫放在梢楠樹下，後來因其它因素而搬回倉庫，要不然受損更大。」

陳水木說，今天上午冒著些微雨勢整理「災情」，初步檢視傾倒的龍柱沒有明顯損傷，感覺心情才好一點。這支石雕龍柱少說也上百公斤，30多年前從市面上蒐購回來後，經考究出自苗栗天后宮，研判是廟方早年翻修時流出，可說是難得歷史文物，還好這次沒受損。

他說，昨午風大雨大持續約半小時，但感覺與颱風不同，強烈氣流受到屋後山壁阻擋，轉向在花圃區塊形成猶如龍捲氣流，當時曾出門到騎樓查看，瞬間也被強風吹得連站都站不穩，以前颱風來襲也沒這樣恐怖過。

陳水木住家旁花圃內的梢南木被強風拔起，苗栗天后宮石龍柱也被推倒。圖／陳水木提供
陳水木住家旁花圃內的梢南木被強風拔起，苗栗天后宮石龍柱也被推倒。圖／陳水木提供

天后宮 文史工作者 颱風

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