新竹棒球場「關鍵12天」影像消失 廢棄土方突憑空出現

新竹市政府移除新竹市立棒球場過載覆土，挖出大量營建廢棄物。市府今召開記者會爆料，其中2019年12月27日至2020年1月7日中間回填、土方載運以及施作工程關鍵影像消失，比對更發現，在外野預計要回填的區域，消失這幾天，竟多出一大片廢棄土方。

新竹市工務處長陳明錚指出，釐清廠商相關影帶發現有2段影片遺失，其中最重要的一段2019年12月26日當天畫面結束時，可以看到廠商原本清出一塊空地，也就是左外野預計要回填的區域，一直延伸到中外野的一個範圍，中間畫面消失後，2020年1月8日畫面回復後，在黑色網布上突然出現了一大片的廢棄土方。

為什麼說是廢棄土方？陳明錚指出，因為光肉眼去看這麼遠的監視器畫面，都可以辨識出上面的大石塊，「這是絕對不允許的」，在後續的畫面，也看到廠商確實就是把這堆土方往下回填，「這動作是有出來的」，至於畫面上看到的這堆土方，不知道是從何而來，這部分還是需要相關的查驗記錄釐清，因為中間回填、土方載運及施作工程關鍵影像消失。

有媒體提問，為何現在才發現縮時影像消失，當初廠商沒有送交影像由市府備查嗎？陳明錚說明，縮時攝影一般會編在施工廠商的費用裡，有時候是編在監造單位。因此，有關廠商的縮時攝影的畫面，應該由監造來確認並存檔記錄。也因縮時攝影屬於三級品管文件，二級品管要去督查，而一級品管的廠商，則應該要做相關的記錄。

品質查驗或自主檢查的文件一般是不會送到市府備查，陳明錚解釋，會送來備查的大部分是指施工日報、建造日報或相關的計畫書，除非市府在當時的契約文件裡面有要求。因為現在發現需要釐清（廢土從哪來）的地方，所以依契約相關規定跟廠商釐清。