聽新聞
0:00 / 0:00
桃園童遊越南染麻疹 桃市衛生局掌握250名接觸者
近期東南亞麻疹疫情嚴峻，日前桃園有10歲男童到越南玩被傳染。桃園市衛生局提醒，計畫前往越南的市民應提高警覺，避免出入人潮擁擠或通風不良的場所，並建議尚未接種「麻疹-腮腺炎-德國麻疹（MMR）疫苗」的民眾，可考慮自費接種，降低感染風險。
衛生局表示，2月24日桃市確診1例境外移入，為10多歲男童，於寒假期間至越南，2月17日出現咳嗽及發燒症狀，2月18日開始有不明顯紅疹而前往診所就醫，2月20日症狀未癒，且紅疹蔓延全身，2月22日出現喉嚨痛及結膜炎症狀，至醫院就醫後通報疑似麻疹，並於2月24日確診，衛生局在接獲通報後，立即啟動相關防治措施，並已掌握250餘名接觸者的相關資訊進行健康監測。
衛生局表示，依據衛福部疾管署數據顯示截至3月5日，全國累計12例確定病例，其中7例為境外移入個案且皆有越南旅遊史，疫情不容小覷。
衛生局提醒，麻疹的潛伏期約7至18天，初期症狀類似感冒，包括發燒、咳嗽、流鼻水、結膜炎，後續可能出現口腔內白色柯氏斑點及全身紅疹；由於麻疹是空氣傳染且傳染性極高，市民如出現疑似症狀，請佩戴口罩，盡速就醫，並主動告知旅遊史，以利醫師診斷與防範疫情擴散。
衛生局也呼籲，應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒至麻疹流行地區，一般民眾如計畫前往流行地區，出國前2至4周可先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言