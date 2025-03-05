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桃園童遊越南染麻疹 桃市衛生局掌握250名接觸者

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
近期東南亞麻疹疫情嚴峻，桃園市衛生局建議民眾自費接種「麻疹-腮腺炎-德國麻疹（MMR）疫苗」降低感染風險。示意圖。本報資料照片
近期東南亞麻疹疫情嚴峻，桃園市衛生局建議民眾自費接種「麻疹-腮腺炎-德國麻疹（MMR）疫苗」降低感染風險。示意圖。本報資料照片

近期東南亞麻疹疫情嚴峻，日前桃園有10歲男童到越南玩被傳染。桃園市衛生局提醒，計畫前往越南的市民應提高警覺，避免出入人潮擁擠或通風不良的場所，並建議尚未接種「麻疹-腮腺炎-德國麻疹（MMR）疫苗」的民眾，可考慮自費接種，降低感染風險。

衛生局表示，2月24日桃市確診1例境外移入，為10多歲男童，於寒假期間至越南，2月17日出現咳嗽及發燒症狀，2月18日開始有不明顯紅疹而前往診所就醫，2月20日症狀未癒，且紅疹蔓延全身，2月22日出現喉嚨痛及結膜炎症狀，至醫院就醫後通報疑似麻疹，並於2月24日確診，衛生局在接獲通報後，立即啟動相關防治措施，並已掌握250餘名接觸者的相關資訊進行健康監測。

衛生局表示，依據衛福部疾管署數據顯示截至3月5日，全國累計12例確定病例，其中7例為境外移入個案且皆有越南旅遊史，疫情不容小覷。

衛生局提醒，麻疹的潛伏期約7至18天，初期症狀類似感冒，包括發燒、咳嗽、流鼻水、結膜炎，後續可能出現口腔內白色柯氏斑點及全身紅疹；由於麻疹是空氣傳染且傳染性極高，市民如出現疑似症狀，請佩戴口罩，盡速就醫，並主動告知旅遊史，以利醫師診斷與防範疫情擴散。

衛生局也呼籲，應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒至麻疹流行地區，一般民眾如計畫前往流行地區，出國前2至4周可先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗。

衛生局 越南 麻疹

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