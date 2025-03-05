新竹棒球場市府將究責統包商與前朝疏失 啟用時間曝光
新竹市政府開挖移除新竹棒球場過載覆土，在外野挖出營建廢棄物及廢寶特瓶爆發爭議，市府今開記者會，說明棒球場目前執行進度，強調會對統包商究責，並對前市長林智堅時期工程缺失及行政責任進行追究。另外，市府也宣布棒球場將於明年2月至3月進行工程驗收及啟用。
市府指出，有關新竹棒球場統包商究責部分，因「土壤級配不符合統需書規定」、「結構安全有問題」、「屢次不配合市府繳交或修正相關書建」，市府已於刊登政府採購公報為不良廠商之採購程序中。
對前市長林智堅時期工程缺失及行政責任進行追究部分，2023年7月即已開府內人事考評並移送相關人提交監察院，至於本次鑑定報告確定不安全部分，及開挖發現之廢棄物等，將補送監察院相關新增事證。
驗收後扣抵費用部分，市府說，目前原棒球場工程案將進入驗收階段(由PCM與本府逕為執行)，結算同時扣回覆土移除工程金額(及罰金)、相關鑑定及律師等費用。
至於後續司法追償，市府表示，工程結算時同步彙整相關資料，包含因可歸責於統包商事由，而產生市府另案辦理重啟球場規畫設計勞務案、重啟球場工程案及棒球場營運損失、停車場營運損失等，都將透過司法程序進行求償。
市府強調，一定會全力改善新竹棒球場，目前規畫今年3月至7月進行，重啟球場工程招標與施工（含開工前整備），明年2月至3月進行工程驗收及啟用。
代理市長邱臣遠表示，後續市府已將相關資料移送檢調，也希望監察院針對前市府的行政疏失進行調查，還給市民朋友真相。至於廠商的究責，也已責成相關法治單位計算合約及權利義務，後續也會依照法律程序進行相關動作。
邱臣遠強調，市府的態度非常明確，不會讓這些優秀專業的球員以及廣大的球迷，讓他們的生命安全和選手的生涯暴露在這樣不可預知的風險之下，市府團隊一定會加速球場的重啟，讓新竹的棒球重新重返榮耀，讓所有市民安心、球迷放心。
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