新竹高商拆除日式宿舍蓋大樓 文史工作者反彈盼保存

新竹高商為提供學生學習空間，決議在日式宿舍區新建大樓，近日也將拆除工程標案公開上網，卻引發文史工作者反彈，認為其中的日式雙併宿舍具歷史保存價值。文化局回應，昨已獲民眾提報日式雙併宿舍為歷史建築，後續將辦理相關審議程序。

新竹高商校內有7棟日式住宅群，被文化局文資審議委員會列為審議列冊追蹤對象，經文資審議大會開會，確定ㄧ棟有住戶的建築仍持續追蹤列冊，其餘6棟建築全部解除列冊，回歸學校規畫使用，校方近日也將拆除工程標案公開上網，預計新建教學大樓。

台大建築與城鄉研究所教授黃蘭翔指出，被解除列冊的日式雙併宿舍盡管現在外觀或內部空間有一些損壞與更改，但基本結構仍然保持得完好，要復原至1930年代始建當時的狀態，應該完全沒有問題，但因校方執意要蓋教學行政大樓，影響委員非以專業評價幾乎全數否決，讓他質疑審議過程的公正性與專業性。

新竹市文化局表示，新竹高商學校宿舍群聚落建築群登錄審議案，去年12月26日經113年度新竹市古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群審議會第3次現勘暨審議會議決議為不登錄聚落建築群，繼續列冊追蹤僅128-2ㄧ棟，解除列冊追蹤為128-3、128-4、128-5、128-6、128-11、128-12等6棟。

文化局說明，本案決議不登錄聚落建築群理由，是因新竹高商日式宿舍群現存建築群景觀雖保有庭院、道路及街廓型式，但因應後期學校發展所需，多處既經拆除或重建，概略失其聚落整體景觀協調性與特殊性。

此外，宿舍群個別建造物現況屋頂或外牆多有覆蓋鐵皮，且多處既經住戶因應其生活必需而增建的空間，原日式宿舍樣貌多有受損。經評估本案就登錄聚落建築群而言，不具聚落建築群之規模與獨特性，因此不予以登錄。

市府表示，有關外界質疑本案審議結果，因本案之審議程序皆依循文化資產保存法、文化資產審議會組織及運作辦法等相關規定辦理，針對竹市審議會之決議，市府予以尊重。