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婦女節獻禮 竹市凍卵政策增2補助

聯合報／ 記者王駿杰陳敬丰／連線報導
竹市府擴大補助凍卵政策，計畫將增加中醫助孕調理及婚後孕前補助。圖／新竹市府提供
竹市府擴大補助凍卵政策，計畫將增加中醫助孕調理及婚後孕前補助。圖／新竹市府提供

迎接國際婦女節，新竹市府擴大補助凍卵政策，今年新增中醫助孕調理及婚後孕前補助，另「好孕專車」與「新竹通」數位整合上路。台中市鼓勵女性多運動，市轄6家運動中心與1處港區運動公園，女性購買月票自動延長為40日。

新竹市府指出，2023年率先並持續優化凍卵補助政策，今年再增中醫助孕調理及婚後孕前補助，中醫助孕調理補助對象是夫妻其中一人設籍竹市，不限胎次，一次1200元，將擇日公布細節；婚後孕前補助包套項目健檢，項目與金額研議中。

代理市長邱臣遠說，市府婦女友善政策，開辦「凍卵補助」、放寬「好孕專車」乘車限制、提高生育津貼、建置「月嫂媒合服務平台」，讓女性安心規畫生育與產後照護，另加碼托育補助，完成「一區一定點臨托」目標，並擴增夜間及假日臨時托育。

台中市長盧秀燕昨宣布，3月8日起，市轄的6家國民及兒童運動中心與1處港區運動公園的健身房、游泳池，女性購買月票自動延長到40日。

民進黨籍市議員江肇國曾指新北、台南等部分運動中心，考量女性生理期影響，女性購買月票優惠延長到36天，台中市長是六都唯一的女性首長，卻無相關措施。

市府回應，朝馬、潭子與南屯本就有不分性別的40天月票，盧秀燕昨宣布，市轄6家國民與兒童運動中心以及台中港運動公園的健身房、游泳池，女性月票均延長為40天，是全國最高的延長期。運動局補充，延長月票產生的成本，經協商由營運方吸收。

台中市運動局統計，2023到2024年間女性使用者從137萬人次成長到將近140萬人次，約占總使用人數的38%到40%，總體趨勢持續成長。

台中獲中央性平考核連2屆優等，友善措施除延長運動中心女性月票使用期，增加公共場館女廁是重點項目，接下來的新建公共場域如國際會展中心、綠美圖等，男女廁比例從1比4提高到1比5，大型場館如洲際球場今年起也將陸續改善。

健身房 運動

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