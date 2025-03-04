拒讓霸凌主管在審判期間回任 六福村「寧被扣款」力挺受害員工

六福村任職10年的表演部周姓副協理，遭六福村認定職場霸凌免職，但周不服提訴訟，法院裁定於審判期間，須讓霸凌主管持續回任。六福村為捍衛在職員工的工作權，除持續相關法律動作外，並發聲明強調「寧願被強制扣款，也不願讓霸凌主管回任」。

六福村指出，周姓主管霸凌行為屬實，在聽聞周男將回任後，公司已收到該部門4位員工提出請願書表達強烈反對並萌生辭意，強調對於過去被言語辱罵、蓄意排擠、剝奪工作權等霸凌陰影歷歷在目揮之不去，其他員工也人心惶惶，確實造成部門動盪，嚴重影響公司管理及營運。

六福村表示，假處分對於霸凌案件在執行上確有難度，該部門員工對於周姓霸凌主管指證歷歷並餘悸猶存，周男至今仍否認霸凌行為，法院判讓其回任，是否助長主管霸凌歪風？

六福村也說，若讓周男依原擔任主管之高薪轉調其他部門，在周男無其他部門的專長下，無法提供工作效能貢獻，形成同工不同酬，也會讓其它單位員工心生不滿，反而造成企業經營問題。

六福村強調，對於受害員工所受的傷害及恐懼，公司無法視而不見，他們在最無助時願意相信公司，公司也會跟他們一起面對並保護他們，不讓他們遭受迫害，除對受害員工予以輔導及支持，並持續進行相關法律動作外，為保障現有員工權益，因此六福村寧被強制扣款也不會讓霸凌主管回任，以保障現有員工工作權，可安心於友善健康的職場環境工作。

多名六福村員工也回憶，當聽到周姓主管要回來的消息，「好不容易壓抑下去的恐懼、痛苦和無助感，全都像洶湧的潮水一樣將我淹沒」，也有員工表示，那種被無緣無故大吼罵或是沒有原因的責怪，沒有一個人需要承受，周姓主管所造成的問題，不是只有一個人，而是體現整個部門的身心靈狀態。