桃園5區農會選3巨頭 桃園區農會拚連任大意翻車

桃園市桃園區、楊梅、蘆竹、大溪及復興區農會今天召開改選後理、監事會議，並選出理事長及常務監事，再由理事會聘總幹事。其中桃園區農會上周會員代表大會選出理監事，原任3巨頭9席理事只掌握4席未過半，不但無法連任，改選後的理事會也以5票對4票通過不續聘總幹事黃烱倫，必須由農業局擇日公告另行遴選。

桃園區農會原任理事長為吳德富、常務監事李建和、總幹事黃烱倫，今天改選時對手派因為先前已經掌握理事5比4，監事2比1席次的優勢，投票結果也無意外，新任理事長為李承諺、常務監事陳慧娟。陳慧娟是已過世前理事長劉紘瑜妻子，劉曾任總幹事、理事長、常監，生前希望妻子可以擔任農會3巨頭，陳慧娟這次也完成其夫婿遺願。

桃園區新的理事會以5票對4票通過不續聘現任總幹事黃烱倫，將由農業局「農會總幹事遴選辦法」擇日公告辦理第2輪遴選，公告後60天內必須完成遴選，如果還是難產沒有結果，由農業部指定人選。

外界認為桃園區農會這次改選翻盤，主因是原任3巨頭過於大意，會員代表選舉結果出來以後，一度以為可以掌握25席（過半需23），甚至對手派放話，有把握讓25席裡的3席倒戈，搶下23過半席次，並且能掌握理事、監事多數席次，原任的3巨頭卻還認為不至於發生這種倒戈的情況，不料真的被翻盤。

外傳李承諺、陳慧娟有意推出派系支持的特定人選，不過被規畫對象個人意願，還有新當選派之間的協調都還不明確，目前還沒有傳出確定由誰登記遴選，再者，黃烱倫也可以再登記，只是過去由對手派遴聘的機率很低。

其他農會理監事選舉結果蘆竹區農會理事長黃教陽、常務監事洪丁貴、總幹事陳春郎，大溪區農會理事長張世明、常務監事黃睿斌、總幹事曾繁春，復興區農會理事長曾鴻姿、常務監事 林玉龍、總幹事高理忠；楊梅區農會理事長鄭美英、常務監事傅鑫財、總幹事周吉福。

農業局陳冠義，今日前往改選的區農會恭賀理事長、常務監事及總幹事，並慰問農會及協助選務工作的工作人員。明日由八德區農會、大園區農會、龜山區農會及龍潭區農會召開理、監事會議；而平鎮區農會、新屋區農會及觀音區農會則於後天（6日）召開理、監事會議，選出理事長及常務監事，並由理事會聘任總幹事。