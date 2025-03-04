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中壢帥警看板擺路口…交通事故降幅達3成 正反意見不一
桃園市中壢區警方於今年2月間在環中東路、中山東路及中北路等處，設置6面帥警醒目交通安全、犯罪預防宣導廣告看板，其間交通事故發生率與車手提領案件數均呈現顯著下降。不過近期有民眾於網路社群討論，該看板設於路口轉彎處，恐影響用路人視線，正反評價不一。中壢警分局回應，相關意見都會廣為採納，對於宣導的方式會仔細評估，並滾動檢討。
中壢警分局普仁派出所長甘博倫表示，這些看板設置於交通流量大的路口及金融機構周邊，內容針對酒後駕車、超速、詐騙提領等常見違規及詐欺犯罪行為，以「喝得醉醉，撞得碎碎」、「小心車手陷阱，守護你的財產」等口號，成功引起民眾注意。
有民眾大讚行車看到帥警又有警示效果，但也有人認為，設在轉彎路口的電線桿上，根本就是影響視線及行車安全，警方提醒民眾固然是美意，但位置是否有不合適，抑或是大小尺寸可以再考量。
中壢警分局希望透過這些看板，提醒民眾珍惜生命，同時也發現，在中山東路二段361號前後，事故由3件減為1件及環中東路、新中北路及後興路口，事故分別由10件降低為7件、6件降低為1件，事故降幅均達3成以上。
中壢警分局表示，相關意見都會廣為採納，對於宣導的方式會仔細評估，並滾動檢討。同時呼籲民眾遵守交通規則、提防注意詐騙行為，多上「165打詐儀表板」瞭解最新詐騙手法及案例影片，增加防詐免疫力。有問題都可以撥打165反詐騙專線諮詢，共同打造更安全、更美好的生活環境。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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