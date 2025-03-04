快訊

台積電加碼投資美國 學者直言：台灣還有什麼重要性呢

又有颮線壓境！今晚雷雨、冰雹恐來襲 這日變天「一路冷到周日」

台中山區狂風驟雨伴隨冰雹！民眾驚嚇躲車上 天降大量冰雹畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

中壢帥警看板擺路口…交通事故降幅達3成 正反意見不一

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
翻攝自網路社群
翻攝自網路社群

桃園市中壢區警方於今年2月間在環中東路、中山東路及中北路等處，設置6面帥警醒目交通安全、犯罪預防宣導廣告看板，其間交通事故發生率與車手提領案件數均呈現顯著下降。不過近期有民眾於網路社群討論，該看板設於路口轉彎處，恐影響用路人視線，正反評價不一。中壢警分局回應，相關意見都會廣為採納，對於宣導的方式會仔細評估，並滾動檢討。

中壢警分局普仁派出所長甘博倫表示，這些看板設置於交通流量大的路口及金融機構周邊，內容針對酒後駕車、超速、詐騙提領等常見違規及詐欺犯罪行為，以「喝得醉醉，撞得碎碎」、「小心車手陷阱，守護你的財產」等口號，成功引起民眾注意。

有民眾大讚行車看到帥警又有警示效果，但也有人認為，設在轉彎路口的電線桿上，根本就是影響視線及行車安全，警方提醒民眾固然是美意，但位置是否有不合適，抑或是大小尺寸可以再考量。

中壢警分局希望透過這些看板，提醒民眾珍惜生命，同時也發現，在中山東路二段361號前後，事故由3件減為1件及環中東路、新中北路及後興路口，事故分別由10件降低為7件、6件降低為1件，事故降幅均達3成以上。

中壢警分局表示，相關意見都會廣為採納，對於宣導的方式會仔細評估，並滾動檢討。同時呼籲民眾遵守交通規則、提防注意詐騙行為，多上「165打詐儀表板」瞭解最新詐騙手法及案例影片，增加防詐免疫力。有問題都可以撥打165反詐騙專線諮詢，共同打造更安全、更美好的生活環境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中壢 交通事故 警察

延伸閱讀

中壢台一線3車連環撞…翻車2傷 下班尖峰大塞車

桃園中壢運動公園周邊道路完善 龍岡路將拓寬紓解車流

桃園中壢體育園區蓋巨蛋 藍綠無黨民代都支持卻憂交通配套

台東南迴出現摩艾石像神秘巨石？公所說法很解High

相關新聞

中壢帥警看板擺路口…交通事故降幅達3成 正反意見不一

桃園市中壢區警方於今年2月間在環中東路、中山東路及中北路等處，設置6面帥警醒目交通安全、犯罪預防宣導廣告看板，其間交通事...

桃園中豐北路多左彎專用阻直行車流 3路口終於先動工

桃園市中壢區中豐北路為往來中壢市區及青埔地區的重要道路之一，不過中豐北路沿線多設有左轉專用道，部分路口左彎使用率低，且約...

桃園5區農會選3巨頭 桃園區農會拚連任大意翻車

桃園市桃園區、楊梅、蘆竹、大溪及復興區農會今天召開改選後理、監事會議，並選出理事長及常務監事，再由理事會聘總幹事。其中桃...

多一分安全保障 苗栗縣立體育館桌球場將增設安全地墊

苗栗縣立體育館地下桌球場是苗栗市民重要的運動場所，縣府為提升縣民運動風氣，希望提升設施安全性，以吸引更多運動愛好者加入，...

新竹微電腦瓦斯表裝置率 6年成長2倍多 新瓦：換裝免費

新竹瓦斯股份有限公司推廣用戶換裝「微電腦瓦斯表」，裝置率6年成長2.59倍，今年再宣布目標汰換及推廣換裝共2.9萬個微電...

寺廟附設骨灰罈「黑數」爆爭議 苗栗縣府難以介入調處

苗栗縣政府列管20座廟宇附設骨灰（骸）罈（罐）有「黑數」，名單沒有的苗栗市宇宙大佛千佛寺「心眼道場」，最近爆出祭拜不得其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。