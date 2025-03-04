桃園罷團借場地被拒 理由竟是公園有毒蘑菇

民間團體連署罷免國民黨立委，預計9日在桃園市桃園區朝陽公園辦活動，但向區公所申請租借碰壁，得到的回覆是公園有毒蘑菇，引發民進黨議員質疑理由牽強；桃園區公所表示，給民眾的公文並無提到毒蘑菇，但確實有接獲毒蘑菇的消息。

據了解，民間團體準備進入第2階段連署，由於有60天期限，因此想借朝陽公園辦活動，加快連署速度，但公所以草皮養護為由駁回，民團不死心追問，結果得到回應是有民眾寵物在公園吃到毒蘑菇，所以草皮需要翻修。

民進黨桃園市議員余信憲認為公所理由牽強，質疑公所一句話就想打發申請民眾。他表示，近日有民眾稱在力行市場周邊撿到香菸，狀似毒品，公所說公園有毒蘑菇，莫非也是毒品，公所應該說清楚。

桃園區長許敏松表示，維護公園景觀的廠商本月1日整理草皮時，曾接獲民眾反映毛小孩誤食草皮內的毒蘑菇後不適，為保險起見，確實計畫近日翻修整治，不過公所並非以此理由拒絕民眾，而是天冷維護草皮生長不易。

許敏松說，民眾申請9日使用朝陽公園辦活動，預計有上千人參加，草皮被頻繁踩踏，恐不利草皮生長與維護，所有婉拒出借。