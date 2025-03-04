桃園中豐北路多左彎專用阻直行車流 3路口終於先動工

桃園市中壢區中豐北路為往來中壢市區及青埔地區的重要道路之一，不過中豐北路沿線多設有左轉專用道，部分路口左彎使用率低，且約9成為直行車，卻僅有1線直行車道。先前會勘共有8個路口為偏心左轉路口，目前3個路口，預計今年4月底完工，其餘5個路口爭取經費中。

中豐北路過去以快慢分隔道分隔，其中2道快車道分別為直行及左彎專用，因與對向有橋墩區隔，為增加用路人安全避免視差，交通局將左彎車道搭配左彎專用號誌，不過交通局觀察，幾乎9成都是直行車流，導致直行車流無法良好紓解。

立委魯明哲表示，先前接獲很多地方民眾陳情，因直行車道僅有1道，導致上下班時間直行車流多，容易塞車，希望能改善，增加紓解。

桃園市交通局回應，考量中豐北路為中壢市區與青埔地區往來重要道路，近期來往青埔及中壢市區人口遽增，為紓解該路段車流，故本局已盤點中壢區中豐北路沿線路口，計有8處路口可透過削除中央分隔島空間施作偏心左轉車道。

交通局說，目前正施作「中豐北路與啟文路口」、「中豐北路與大農路口」、「中豐北路與民族路口」計3處路口，預計於今年4月底完工。興北一路、興北二路、興北三路、東芝路一段、興南路為都市計畫內道路，桃園市工務局向中央爭取經費辦理設計及施工作業。

桃園市交通局回應，中豐北路啟文路至興南路約3公里距離，將改善8個路口為偏心左轉路口，工程總經費約2500萬元，其中都市計畫外道路啟文、大農及民族路三段路口，今年初有向中央爭取經費，預計明年2月改善完成。其餘興北一路、興北二路、興北三路、東芝路一段、興南路為都市計畫內道路，將由養工處向國土署申請經費，改善期程尚未確定。

中豐北路過去以快慢分隔道分隔，其中2道快車道分別為直行及左彎專用，因與對向有橋墩區隔，為增加用路人安全避免視差，交通局將左彎車道搭配左彎專用號誌，不過交通局觀察，幾乎9成都是直行車流，導致直行車流無法良好紓解。