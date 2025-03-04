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「美人湯」再發威 苗栗泰安溫泉榮獲金泉獎4項大獎

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗泰安溫泉榮獲「十泉十美獎」最高榮譽，並獲選「五大旅遊推薦好湯獎」、「五大友善好湯獎」及「五大優質服務好湯獎」共4項獎項。圖／苗栗縣政府提供
苗栗泰安溫泉榮獲「十泉十美獎」最高榮譽，並獲選「五大旅遊推薦好湯獎」、「五大友善好湯獎」及「五大優質服務好湯獎」共4項獎項。圖／苗栗縣政府提供

交通部觀光署舉辦2024-2025台灣好湯金泉獎票選活動，由專家委員實地考察與民眾票選，共評選出7大獎項，苗栗泰安溫泉榮獲「十泉十美獎」最高榮譽，並獲選「五大旅遊推薦好湯獎」、「五大友善好湯獎」及「五大優質服務好湯獎」共4項獎項。

頒獎典禮昨天下午由縣府參議黃智群及苗栗縣泰安溫泉區觀光發展協會理事長李育修共同代表苗栗上台領獎。

苗栗縣文化觀光局指出，苗栗泰安溫泉區已有百年歷史，持續在觀光環境與行銷活動等軟硬體上推進，縣府並與雪霸國家公園管理處、林業保育署新竹分署、苗栗縣泰安鄉公所、苗栗縣觀光協會、苗栗縣泰安溫泉區觀光發展協會、苗栗縣露營觀光產業發展協會、苗栗縣泰安鄉觀光休閒產業及策略聯盟協會、與在地業者共同努力，推動旅遊多元化發展，曾舉辦「泉柿原味」行銷活動、泰安原鄉秘境森林馬拉松等，藉以帶進更多國內、外遊客體驗苗栗的好山好水，提昇整體觀光產值。

文觀局長林彥甫表示，泰安的碳酸氫鹽泉，對皮膚具有美白的功能，素有「美人湯」之名，泰安溫泉區不僅擁有優質的溫泉設施與得天獨厚的自然環境，還結合泰雅原鄉文化、創新旅遊行程及周邊著名景點，如WAKHUL親子公園、泡腳池、溫泉煮蛋等，為遊客打造全方位的溫泉體驗，將文化與自然結合，希望泰安溫泉區吸引更多遊客遠離塵囂，到苗栗感受獨特的「旅湯文化」，在溫泉區感受身心療癒。

縣長鍾東錦表示，金泉獎有台灣溫泉界奧斯卡獎的美譽，泰安溫泉區榮獲金泉獎4個獎項，是全體業者共同努力及遊客支持的成果，縣府團隊將持續推廣泰安溫泉優質旅遊環境，歡迎全國遊客到泰安泡溫泉、賞美景、品美食，體驗泰安溫泉的獨特魅力。

苗栗泰安溫泉榮獲「十泉十美獎」最高榮譽，並獲選「五大旅遊推薦好湯獎」、「五大友善好湯獎」及「五大優質服務好湯獎」共4項獎項。圖／苗栗縣政府提供
苗栗泰安溫泉榮獲「十泉十美獎」最高榮譽，並獲選「五大旅遊推薦好湯獎」、「五大友善好湯獎」及「五大優質服務好湯獎」共4項獎項。圖／苗栗縣政府提供
今年「金泉獎」得獎名單公布，泰安溫泉獲4項大獎。圖／苗栗縣政府提供
今年「金泉獎」得獎名單公布，泰安溫泉獲4項大獎。圖／苗栗縣政府提供
苗栗泰安溫泉榮獲「十泉十美獎」最高榮譽，並獲選「五大旅遊推薦好湯獎」、「五大友善好湯獎」及「五大優質服務好湯獎」共4項獎項。圖／苗栗縣政府提供
苗栗泰安溫泉榮獲「十泉十美獎」最高榮譽，並獲選「五大旅遊推薦好湯獎」、「五大友善好湯獎」及「五大優質服務好湯獎」共4項獎項。圖／苗栗縣政府提供

溫泉 苗栗縣 馬拉松

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