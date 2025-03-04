多一分安全保障 苗栗縣立體育館桌球場將增設安全地墊

苗栗縣立體育館地下桌球場是苗栗市民重要的運動場所，縣府為提升縣民運動風氣，希望提升設施安全性，以吸引更多運動愛好者加入，縣長鍾東錦支持增設專業桌球安全地墊，讓民眾運動安全更有保障。

縣府指出，苗栗縣立體育館1979年開館，迄今已有40多年歷史，曾是縣內室內運動首選場館，目前體育館平日周一至周五上午7點30至下午5點提供建功國小使用及辦理大型活動、訓練及教學使用；周一至周五下午5點至晚間9點及周六提供羽球、桌球、跆拳道社團租用，周日上午7點30至下午5點提供縣民免費使用。

鍾東錦與縣議員鄭碧玉、孫素娥、曾美露、許櫻萍、徐筱菁、禹耀東、楊明燁、苗栗市長秘書邱威鳴、苗栗縣桌球協會成員及教育處長葉芯慧等人上午至縣立體育館會勘，討論設置桌球安全地墊場地事宜。

葉芯慧表示，將請縣立體育場提報規畫資料，教育處會盡速鋪設完成。