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多一分安全保障 苗栗縣立體育館桌球場將增設安全地墊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣立體育館地下桌球場是苗栗市民重要的運動場所，縣府為提升場地設施的安全性，縣長鍾東錦上午會勘，支持增設專業桌球安全地墊，盼使民眾運動安全更有保障。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣立體育館地下桌球場是苗栗市民重要的運動場所，縣府為提升場地設施的安全性，縣長鍾東錦上午會勘，支持增設專業桌球安全地墊，盼使民眾運動安全更有保障。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣立體育館地下桌球場是苗栗市民重要的運動場所，縣府為提升縣民運動風氣，希望提升設施安全性，以吸引更多運動愛好者加入，縣長鍾東錦支持增設專業桌球安全地墊，讓民眾運動安全更有保障。

縣府指出，苗栗縣立體育館1979年開館，迄今已有40多年歷史，曾是縣內室內運動首選場館，目前體育館平日周一至周五上午7點30至下午5點提供建功國小使用及辦理大型活動、訓練及教學使用；周一至周五下午5點至晚間9點及周六提供羽球、桌球、跆拳道社團租用，周日上午7點30至下午5點提供縣民免費使用。

鍾東錦與縣議員鄭碧玉、孫素娥、曾美露、許櫻萍、徐筱菁、禹耀東、楊明燁、苗栗市長秘書邱威鳴、苗栗縣桌球協會成員及教育處長葉芯慧等人上午至縣立體育館會勘，討論設置桌球安全地墊場地事宜。

葉芯慧表示，將請縣立體育場提報規畫資料，教育處會盡速鋪設完成。

鍾東錦表示，縣府積極推動全民體育運動，長期投注並爭取相關經費改善軟硬體設施，盼建置優質且友善的運動環境，塑造「人人運動、時時運動、處處運動」的健康城市，也是重要施政目標。這次規畫增設桌球安全地墊，可保障民眾運動的安全，提升運動環境，特別是對於樂齡運動者的安全著想，減少潛在受傷的風險。

苗栗縣立體育館地下桌球場是苗栗市民重要的運動場所，縣府為提升場地設施的安全性，縣長鍾東錦上午會勘，支持增設專業桌球安全地墊，盼使民眾運動安全更有保障。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣立體育館地下桌球場是苗栗市民重要的運動場所，縣府為提升場地設施的安全性，縣長鍾東錦上午會勘，支持增設專業桌球安全地墊，盼使民眾運動安全更有保障。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣立體育館地下桌球場是苗栗市民重要的運動場所，縣府為提升場地設施的安全性，縣長鍾東錦上午會勘，支持增設專業桌球安全地墊，盼使民眾運動安全更有保障。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣立體育館地下桌球場是苗栗市民重要的運動場所，縣府為提升場地設施的安全性，縣長鍾東錦上午會勘，支持增設專業桌球安全地墊，盼使民眾運動安全更有保障。圖／苗栗縣政府提供

運動 鍾東錦 體育館

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