多一分安全保障 苗栗縣立體育館桌球場將增設安全地墊
苗栗縣立體育館地下桌球場是苗栗市民重要的運動場所，縣府為提升縣民運動風氣，希望提升設施安全性，以吸引更多運動愛好者加入，縣長鍾東錦支持增設專業桌球安全地墊，讓民眾運動安全更有保障。
縣府指出，苗栗縣立體育館1979年開館，迄今已有40多年歷史，曾是縣內室內運動首選場館，目前體育館平日周一至周五上午7點30至下午5點提供建功國小使用及辦理大型活動、訓練及教學使用；周一至周五下午5點至晚間9點及周六提供羽球、桌球、跆拳道社團租用，周日上午7點30至下午5點提供縣民免費使用。
鍾東錦與縣議員鄭碧玉、孫素娥、曾美露、許櫻萍、徐筱菁、禹耀東、楊明燁、苗栗市長秘書邱威鳴、苗栗縣桌球協會成員及教育處長葉芯慧等人上午至縣立體育館會勘，討論設置桌球安全地墊場地事宜。
葉芯慧表示，將請縣立體育場提報規畫資料，教育處會盡速鋪設完成。
鍾東錦表示，縣府積極推動全民體育運動，長期投注並爭取相關經費改善軟硬體設施，盼建置優質且友善的運動環境，塑造「人人運動、時時運動、處處運動」的健康城市，也是重要施政目標。這次規畫增設桌球安全地墊，可保障民眾運動的安全，提升運動環境，特別是對於樂齡運動者的安全著想，減少潛在受傷的風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言