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新竹微電腦瓦斯表裝置率 6年成長2倍多 新瓦：換裝免費

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹瓦斯股份有限公司推廣用戶換裝「微電腦瓦斯表」，裝置率6年成長2.59倍，今年再宣布目標汰換及推廣換裝共2.9萬個微電腦瓦斯表。圖／縣府提供
新竹瓦斯股份有限公司推廣用戶換裝「微電腦瓦斯表」，裝置率6年成長2.59倍，今年再宣布目標汰換及推廣換裝共2.9萬個微電腦瓦斯表。圖／縣府提供

新竹瓦斯股份有限公司推廣用戶換裝「微電腦瓦斯表」，裝置率6年成長2.59倍，今年再宣布目標汰換及推廣換裝共2.9萬個微電腦瓦斯表，守護新竹縣市瓦斯用戶的居家安全。新竹縣長楊文科呼籲，換裝微電腦瓦斯表好處多，發生地震等緊急狀況可以立即斷氣，遠離氣爆危機。 

新竹瓦斯公司指出，截至今年1月底，新竹縣市微電腦瓦斯表用戶數為11萬3898戶，裝置率約為53.59%（新竹縣約63.23%，新竹市約41.99%），相較6年多前20.66%，成長約2.59倍，顯見民眾對於居家瓦斯使用安全越來越重視。 

新竹瓦斯公司力拚全面換裝微電腦瓦斯表，去年推廣成果獲經濟部能源署考核第4名佳績。總經理邱世昌表示 ，今年目標是各服務中心屆齡機械瓦斯表汰換數約2.7萬個，加上推廣換裝數約2000個，若能全數換裝完成，轄區微電腦瓦斯表用戶數將提升至14萬1331戶，裝置率達64%（新竹縣約73%，新竹市約59%）。 

邱世昌說，雖然目前換裝微電腦瓦斯表沒有強制性，但瓦斯公司採多元宣導方式，希望用戶踴躍換裝。微電腦瓦斯表具有三大安全遮斷功能，分別是漏氣遮斷、超時遮斷以及地震超過5級自動遮斷。希望所有用戶都能向瓦斯公司申請換裝微電腦瓦斯表，換裝免費，惟基本費每月多40元，1天多1.3元就能保障住家的安全。

地震 新竹瓦斯公司 楊文科

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