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寺廟附設骨灰罈「黑數」爆爭議 苗栗縣府難以介入調處

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市宇宙大佛千佛寺「心眼道場」附設納骨室日前大門深鎖爆發爭議，業主今天喊冤，縣府則提醒民眾慎選。記者范榮達／攝影
苗栗市宇宙大佛千佛寺「心眼道場」附設納骨室日前大門深鎖爆發爭議，業主今天喊冤，縣府則提醒民眾慎選。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府列管20座廟宇附設骨灰（骸）罈（罐）有「黑數」，名單沒有的苗栗市宇宙大佛千佛寺「心眼道場」，最近爆出祭拜不得其門而入的爭議，但縣府依法難以介入調處，建議循司法途徑解決。

元宵節後客家人掃墓季節，最近爆出民眾要到苗栗市心眼道場納骨室祭拜先人，不得其門而入爭議，苗栗縣長鍾東錦認為趨勢部分寺廟閒置，附設納骨設施缺乏管理，後續問題恐怕層出不窮，民眾慎終追遠，最好確認選購合法納骨塔。

心眼道場業主今天喊冤，20多年前法拍取得產權，平日大門關閉，並沒有對外開放，納骨室是前手收錢，接手後沒有運作，但道場仍維持基本祭拜及清潔工作，祭拜的民眾仍可以從側門進入，並沒有門禁，但要注意燒紙錢等安全，如果民眾要移走骨灰罈，道場也會蓋章同意。

縣政府民政處指出，心眼道場2002年1月取得臨時寺廟登記證，至今未補辦登記，或重啟寺廟登記程序，因納骨室於殯葬管理條例2002年7月發布實施前，依規定得繼續使用，狀況不確定但仍合法。

此外，根據內政部解釋函，民眾基於感謝回饋寺廟捐獻金取得骨灰（骸）設施存放權，非屬殯葬管理條例規定服務消費商品，因此不受殯葬管理條例、消費者保護法保障，近年來骨灰罈不翼而飛等糾紛，爭議層出不窮，但行政單位難以調處，只能建議當事人循司法解決。

民政處調查，目前全縣登記378間寺廟，2019年、2021年廢止16間登記，66間臨時登記，必須補辦程序，鄉鎮市公所2021年清查，回報共有20間附設納骨堂（室），心眼道場並未在名單，存在有黑數，民眾可上「全國宗教資訊網」，或民政處宗教禮俗科查詢。

苗栗市宇宙大佛千佛寺「心眼道場」附設納骨室日前大門深鎖爆發爭議，業主今天喊冤，縣府則提醒民眾慎選。記者范榮達／攝影
苗栗市宇宙大佛千佛寺「心眼道場」附設納骨室日前大門深鎖爆發爭議，業主今天喊冤，縣府則提醒民眾慎選。記者范榮達／攝影

客家人 殯葬管理

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