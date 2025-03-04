響應三八婦女節！竹市凍卵政策計畫將研議新增補助

3月8日是「國際婦女節」，新竹市府持續推動各項婦女政策，社會處今指出，市府推出的凍卵政策計畫，去年將新住民配偶納入補助對象，今年將增加中醫助孕調理及婚後孕前補助，希望提供更多女性支持生育，並進一步規畫「好運專車」電子化，預計今年與「新竹通」整合上路。

市府指出，竹市於2023年率先推出凍卵補助政策，協助育齡女性趁早預存卵子，進而提高生育力。政策推動以來，已帶動台北、新北、桃園、苗栗、嘉義、雲林等地陸續跟進，顯示此措施已獲得廣泛支持。

市府說，為進一步擴大受惠族群，今年增加中醫助孕調理及婚後孕前補助，中醫助孕調理主要補助對象為夫妻需其中一人設籍竹市，不限胎次，一次1200元，男女雙方都可補助。婚後孕前補助主要針對孕婦，市府將補助包套項目的身體健康檢查，至於項目與補助金額仍在研議中，中醫助孕調理及婚後孕前補助細節近期將擇日正式公布。

代理市長邱臣遠說，市府推動多項婦女友善政策，包括開辦「凍卵補助」政策、放寬「好孕專車」乘車限制、提高生育津貼，以及建置「月嫂媒合服務平台」，讓女性能夠安心規劃生育與產後照護。在育兒政策方面，市府加碼托育補助，完成「一區一定點臨托」目標，並擴增夜間及假日臨時托育服務。

市府亦推行延長照顧服務的「公共化教保服務計畫」，增設2歲專班，及調整3至5歲班轉型2歲班，依據各區域家長需求，提高幼托量能提高幼托能量，為家長提供更完善的育兒支持。

社會處指出，市府結合21個局處共同推動性別平等工作，除依業務權責成立8個性別平等工作小組外，每年固定召開2次性別平等委員會及4次性別平等工作小組聯繫會議，持續研議與深化各項婦女權益措施。除了政策面的推動，市府亦積極落實對女性權益的重視，並於去年組織改制時增設「婦女福利及托育科」，專責推動婦女福利相關業務。期待在婦女為竹市發展貢獻力量的同時，市府也能成為最堅實的後盾。