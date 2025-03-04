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燈會落幕沒看到好可惜 透過數位典藏留下「這」作品
2025台灣燈會在桃園燈會上月落幕，桃園安東青創基地所屬3個新創團隊攜手合作，首度將燈會經典作品「月亮在唱歌」及「青春光劇場」場景，以3D建模數位典藏後，再由AR/VR等方式重現，歡迎民眾前往參觀。
台灣燈會桃園市青年局主責展區的月亮在唱歌燈具，以色彩豐富的奶油狀燈具加上魔幻般的迷宮形式呈現，獨特的藝術造型深獲大人小孩喜愛，成為此次數位典藏的經典作品之一。
本次數位典藏展覽以「光藝典藏」、「光影魔境」及「光影漫遊」三大主題，展現創新科技與藝術的完美融合，方舟智慧團隊運用尖端3D建模技術，將「月亮在唱歌」燈組轉化為精緻的數位資產，透過高解析度的材質捕捉和細節重建，完整保存其獨特形態與燈具細節。
光時代團隊則導入UniAR擴增實境技術，讓民眾能在現實空間中召喚虛擬燈具「月亮在唱歌」，民眾將體驗前所未有的互動樂趣。
采鑛數據更以Web VR技術，重現青春光劇場的空間場景，透過720度環景重返燈會最璀璨的時刻。展覽也將同步把燈會現場的布置小物重新規劃放置展間，與數位科技的結合，讓民眾彷彿置身於那個充滿奇幻與驚喜的馬戲團世界。
青年局長侯佳齡表示，這次展覽不僅展現桃園新創團隊在文化科技的創新技術，更開創了燈會藝術傳承的新途徑，透過數位典藏，不只能為未能親臨燈會現場的民眾彌補遺憾，更為創作者與未來研究者提供寶貴的參考素材。
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