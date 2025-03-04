快訊

Google彩蛋再現！搜尋《火影忍者》3關鍵字 漩渦鳴人影分身跑滿畫面

M4 MacBook Air預測6大亮點升級超有感！1招解決痛點 讓果粉荷包失守

台股下挫159點收22,596點 台積電下跌20元守住千元大關

聽新聞
0:00 / 0:00

燈會落幕沒看到好可惜 透過數位典藏留下「這」作品

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2025台灣燈會在桃園燈會上月落幕，桃園安東青創基地所屬3個新創團隊攜手合作，首度將燈會經典作品「月亮在唱歌」及「青春光劇場」場景，以3D建模數位典藏。圖／青年局提供
2025台灣燈會在桃園燈會上月落幕，桃園安東青創基地所屬3個新創團隊攜手合作，首度將燈會經典作品「月亮在唱歌」及「青春光劇場」場景，以3D建模數位典藏。圖／青年局提供

2025台灣燈會桃園燈會上月落幕，桃園安東青創基地所屬3個新創團隊攜手合作，首度將燈會經典作品「月亮在唱歌」及「青春光劇場」場景，以3D建模數位典藏後，再由AR/VR等方式重現，歡迎民眾前往參觀。

台灣燈會桃園市青年局主責展區的月亮在唱歌燈具，以色彩豐富的奶油狀燈具加上魔幻般的迷宮形式呈現，獨特的藝術造型深獲大人小孩喜愛，成為此次數位典藏的經典作品之一。

本次數位典藏展覽以「光藝典藏」、「光影魔境」及「光影漫遊」三大主題，展現創新科技與藝術的完美融合，方舟智慧團隊運用尖端3D建模技術，將「月亮在唱歌」燈組轉化為精緻的數位資產，透過高解析度的材質捕捉和細節重建，完整保存其獨特形態與燈具細節。

光時代團隊則導入UniAR擴增實境技術，讓民眾能在現實空間中召喚虛擬燈具「月亮在唱歌」，民眾將體驗前所未有的互動樂趣。

采鑛數據更以Web VR技術，重現青春光劇場的空間場景，透過720度環景重返燈會最璀璨的時刻。展覽也將同步把燈會現場的布置小物重新規劃放置展間，與數位科技的結合，讓民眾彷彿置身於那個充滿奇幻與驚喜的馬戲團世界。

青年局長侯佳齡表示，這次展覽不僅展現桃園新創團隊在文化科技的創新技術，更開創了燈會藝術傳承的新途徑，透過數位典藏，不只能為未能親臨燈會現場的民眾彌補遺憾，更為創作者與未來研究者提供寶貴的參考素材。

2025台灣燈會在桃園燈會上月落幕，桃園安東青創基地所屬3個新創團隊攜手合作，首度將燈會經典作品「月亮在唱歌」及「青春光劇場」場景，以3D建模數位典藏。圖／青年局提供
2025台灣燈會在桃園燈會上月落幕，桃園安東青創基地所屬3個新創團隊攜手合作，首度將燈會經典作品「月亮在唱歌」及「青春光劇場」場景，以3D建模數位典藏。圖／青年局提供
2025台灣燈會在桃園燈會上月落幕，桃園安東青創基地所屬3個新創團隊攜手合作，首度將燈會經典作品「月亮在唱歌」及「青春光劇場」場景，以3D建模數位典藏。圖／青年局提供
2025台灣燈會在桃園燈會上月落幕，桃園安東青創基地所屬3個新創團隊攜手合作，首度將燈會經典作品「月亮在唱歌」及「青春光劇場」場景，以3D建模數位典藏。圖／青年局提供

台灣燈會 團隊 桃園

延伸閱讀

AI 畫家「艾索」橫空出世 東海美溪開啟AI機器畫家時代

短短17天！2025台灣燈會吸睛又吸金 桃園觀光局：創270億產值

燈會剛結束…桃園清潔隊不打烊 228連假照常收垃圾

燈會太美不想走！超萌柴犬逗留原地 警抱緊處理找飼主

相關新聞

寺廟附設骨灰罈「黑數」爆爭議 苗栗縣府難以介入調處

苗栗縣政府列管20座廟宇附設骨灰（骸）罈（罐）有「黑數」，名單沒有的苗栗市宇宙大佛千佛寺「心眼道場」，最近爆出祭拜不得其...

英籍男子苗栗南庄自助遊險些迷失山區 壞運結束好運來

42歲英國籍男子到台灣租機車自助遊，不料前晚在南庄手機不慎掉落路面，又被來車輾壓損壞，運氣不佳，且沒了導航迷失在山區，他...

石門水庫首波春雨今挹注300萬噸 春耕及竹科用水無虞

明天農曆驚蟄節氣前，北部今晨大雨，今年首波春雨鋒面報到，石門水庫集水區至今天中午降雨量20毫米，這波降雨增加水庫入流30...

新竹微電腦瓦斯表裝置率 6年成長2倍多 新瓦：換裝免費

新竹瓦斯股份有限公司推廣用戶換裝「微電腦瓦斯表」，裝置率6年成長2.59倍，今年再宣布目標汰換及推廣換裝共2.9萬個微電...

響應三八婦女節！竹市凍卵政策計畫將研議新增補助

3月8日是「國際婦女節」，新竹市府持續推動各項婦女政策，社會處今指出，市府推出的凍卵政策計畫，去年將新住民配偶納入補助對...

燈會落幕沒看到好可惜 透過數位典藏留下「這」作品

2025台灣燈會在桃園燈會上月落幕，桃園安東青創基地所屬3個新創團隊攜手合作，首度將燈會經典作品「月亮在唱歌」及「青春光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。