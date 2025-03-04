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英籍男子苗栗南庄自助遊險些迷失山區 壞運結束好運來
42歲英國籍男子到台灣租機車自助遊，不料前晚在南庄手機不慎掉落路面，又被來車輾壓損壞，運氣不佳，且沒了導航迷失在山區，他向警方求助後終於化解窘境。
苗栗縣警局頭份分局南庄分駐所3月2日晚間9點30分接獲這名英國籍旅客報案，表示來台自助旅遊，手機不慎掉落馬路，被後方車輛輾壓損壞，沒了導航，他找不到路回下榻的民宿。
男子因路況不熟且已是夜晚讓他迷失在山區，報警求助警方，南庄分駐所巡佐朱達文及警員謝裕琮趕往，協助帶他回到下榻的民宿，免於受困在天候寒冷的野外，他對警方的服務熱忱相當讚賞，一再感謝。
頭份警分局長林育旺提醒民眾，山區入夜視線不佳，地形及路況較複雜易迷失方向，民眾上山後應及早下山，避免因路況不熟而衍生安全問題，另外近來氣候日夜溫差大，入山前應事先了解山況，避免進入不熟悉之山區，注意做好保暖工作，以維自身安全。
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