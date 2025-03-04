驚蟄前打春雷不缺水？桃園一期稻取消分區輪灌限制

北部昨晚到今天凌晨頻頻打春雷和降雨，因為在驚蟄（5、6日）前響起春雷，農民經驗是這一年不缺水。

桃園市政府農業局表示，今年一期稻作因為水庫有效蓄水量穩定，並沒有分區輪灌限制，農民最近都忙著整田和插秧；農業部桃園農業改良場先前推出新的秧苗「桃園7號」，也會在這一期稻作部分稻田登場，抗病蟲害比過去高許多。

農民指出，去年和今年都取消一期稻作的分區輪灌，去年是因為2023年選舉年，當時全國農民反映沒有必要繼續輪灌，否則真的會影響專業農民的生計，農業部原本有意再實施分區輪灌，會取消也是全國農民在去年底請立委安排和中央面對面溝通，當時就指出各水庫尤其是南部曾文水庫有效蓄水量都在90%以上甚至滿水位，水情比前一年還要好，沒有理由停灌或分區輪灌，才有現在一期稻作全面開放耕種的結果。

農民指出，依據農民曆和24節氣的經驗，老一輩的都知道如果驚蟄前幾天敲春雷，就表示這一年不缺水甚至要防範水患，這是長年累積的經驗，有統計的科學依據，事實上目前各主要水庫也是如此，如果停灌實在沒有道理。水利署北水分署比較石門水庫去年、今年3月2日蓄水，顯示去年2日水庫水位231.26公尺蓄水率50.65%，蓄水量1億397萬噸；今年同時間水位240.32 （+9.06）公尺，蓄水蓄81.2% （+30.55）

蓄水量1億6660 （+6300）萬噸，今年水情明顯較佳。

農民指出，現在正是整天插秧的高峰期，預估今年的稻作因為供水充足，加上部分農田採用農改場新研發的桃園7號品種，品質會很好，估計公糧收購價格也會調高，向來也是一期稻作面積高出二期，二期稻作因為政府補助獎勵改種高粱等省水雜糧，部分農地會配合政府在枯水期間省水政策改種。

農業部桃園區農業改良場官網資料顯示，北部桃竹苗稻作生產區以第1期稻作為最主要的栽培生產季，因為多個鄉鎮地區水稻種植於靠近山區、河谷等不通風地形，稻株生長至5月中下旬分蘗盛期，常遇到梅雨鋒面降雨，此時的高濕環境有利於稻熱病原孢子的傳播與疫情傳佈，一般雖可以化學藥劑防治，但在嚴重的情境下，往往施藥2至3次仍難以壓制稻熱病害的蔓延。

桃園區農改場本場自2015年利用分子標誌輔助回交選拔策略，導入抗稻熱病基因至水稻桃園3號的遺傳背景中，選育出抗稻熱病品系桃園育10620613號，歷經8年的時間完成此新品系的試驗與檢定工作，並於2023年核定通過命名為「桃園7號」。