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石門水庫首波春雨今挹注300萬噸 春耕及竹科用水無虞
明天農曆驚蟄節氣前，北部今晨大雨，今年首波春雨鋒面報到，石門水庫集水區至今天中午降雨量20毫米，這波降雨增加水庫入流300萬噸，水利署北區水資源分署今天上午表示，目前進入一期稻春耕整田期，農業用水每天約130至140萬噸，石門水庫蓄水率約八成，水情穩定，農業、民生及產業用水無虞。
今晨北部大雨特報，第一波春雨鋒面報到，石門水庫集水區持續降雨入流水庫，至中午12時為止，石門水庫水位達239.98公尺、蓄水量1.64億噸、蓄水率79.87%，北區水資分署指出，石門水庫集水區降雨量約20.4毫米（mm），蓄水量達八成，較去年同期增加6200萬噸，預估總降雨可帶來水庫300萬噸效益，有助水情穩定。
北區水資分署表示，春雨報到帶來雨量，隨著一期稻春耕整田期展開，春耕插秧整田期將至本月20日，農業用水需求量大，每天出水約130至140萬噸，水庫水情穩定，可充分供應農業、民生及產業用水無虞。
新竹寶山寶二水庫至今天中午，蓄水量3029萬噸、蓄水率達78%，寶山寶二水庫集水區降雨量約31.9毫米，預估總降雨效益將增加約120萬噸，包括新竹科學園區在內供水穩定。
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