罷團借公園辦活動碰壁？桃市府：公所聯繫會報動議討論

大罷免來襲，桃園6席藍委一階提議率先過關，準備邁入二階連署，但日前有罷免團體申請將在公園招募志工，但活動還沒辦就被檢舉，區公所甚至發文要求不得進行罷免造勢，消息曝光後才如期進行。罷團透露，此非個案，有其他區辦活動要借用場地也碰壁，直言「罷免也是公民權利」，質疑遭行政干預。

主管公園的市府工務局回應，集會遊行屬憲法賦予公民權，就程序部分，申請者優先考量場地合宜性及參酌活動人數等因素，並依照「桃園市公園場地使用辦法」第5條規定，向場地所在警察機關申請許可，並提報管理機關備查，始准予使用。近期將舉行公所聯繫會報，屆時會以臨時動議提請討論，是否有統一作法。

國民黨籍桃園市6名區域立委全遭鎖定罷免，市長張善政上月受訪時，曾表態「罷免以後找不到更好的」，表示未來罷免過程裡，市府會幫忙，充分將立委政績表現出來。此番言論當時即被罷團質疑行政不中立，未料近日有罷團向公所申請辦活動竟受阻。

罷免桃園市第2選區立委涂權吉的公民團體上周日要在楊梅區柚子公園旁的天幕廣場辦志工招募會，但活動前卻收到楊梅區公所公文，表示接獲檢舉，要求罷團不得進行罷免、演說、宣傳等，否則將以「與原申請用途不符」，依公園管理自治條例停止使用公園並沒收保證金。消息曝光後，區公所才改口強調行政中立，不會阻止活動進行。

桃園立委罷免團體領銜人之一、牧師陳曉煒說，身為公民團體想舉辦活動、申請路權，但確實面臨不友善處境，轉而尋求地方民代協助，多少也遭到相關行政機關刁難，甚至碰壁、請不過，影響罷免活動進行。

陳曉煒強調，憲法第17條規定，人民有選舉、罷免、創制及複決之權，不只選舉活動，罷免也是公民的重要權利之一，但罷免團體想要申請公園集會，卻遭到行政干預，是變相侵害人民權益。

市議員許家睿有接獲罷免團體諮詢，向公所借用大湳公園辦連署活動被回絕的情形，他向公所了解，公所表示要以機關法人或社團名義來申請才行；但他認為，就過去選舉經驗，單純在公園辦活動，個人申請並無不可，但何以到了罷免，卻是規定重重。

許家睿強調，市府應該積極保障人民行使選舉、罷免的權利，只要沒有脫序或擾亂秩序情形，本於行政中立，不應有行政上的阻撓。但現在難免給人事前審查、從嚴的感覺，無形中墊高民眾參與政治的門檻，要求市府應讓罷免活動，比照選舉同等處理。

針對罷免團體反映向公所借用公園罷免活動被要求以團體或機關名義申請，市府工務局指出，集會遊行定義為三人以上活動，以團體或單位申請比較合宜，市府尊重各管理單位行政裁量。是否會有統一作法？近期將進行公所聯繫會報，會以臨時動議提請討論。