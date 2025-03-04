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租屋電費新制上路…桃市抽查市售租約 竟逾6成仍是舊版

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
租屋電費新制去年7月上路，但桃市府在農曆春節後展開查核，發現有高達63％的租約仍為舊版本。圖／桃園市法務局提供
租屋電費新制去年7月上路，但桃市府在農曆春節後展開查核，發現有高達63％的租約仍為舊版本。圖／桃園市法務局提供

租屋電費新制去年7月上路，房東不得超收電費，但目前市面上仍有許多不符合規定的住宅租賃契約書。桃園市政府在農曆春節後展開查核，發現竟有高達63％的租約仍為舊版本。法務局消保官除當場要求下架，也提醒民眾要留意契約中電費相關條款。

桃市府法務局、地政局年後針對轄內連鎖大賣場，包括光南大批發、生活用品百貨好朋友、小北百貨及來電書局等通路抽查共46份契約書，其中多達29份為舊版本，占比達63%。市府團隊當場輔導通路業者下架舊版契約，後續也將由地政局複查。

經市府統計，去年受理租屋消費爭議案件共199件，其中涉及電費爭議者有19件，占比約10%，消費者多申訴反映有租屋電費超收、電費資訊不透明或任意調漲電費等問題。

消費者保護室主任彭新澍表示，內政部已於去年7月8日公告修正住宅租賃定型化契約應記載事項第6點及第11點，以用電度數計費的方式，電費不得超過當期每度平均電價，若非以用電度數計費，收取的電費不得超過每期電費總額；此外，房東不得將公共設施的電費併入租屋處電費內額外收取，並有提供電費資訊的義務，房客也可自行向台電申辦查詢電費資訊。

彭新澍表示，住宅租賃契約需全面適用消費者保護法，新制上路後，若房東違規超收電費，房客可向消費者保護單位或地政單位提出申訴；若房東不改正，將處以3萬至30萬元的罰鍰，若仍拒不改正，罰鍰將提升至5萬至50萬元，並得按次處罰。

民眾若有消費問題，可於上班時間撥打全國消費者服務專線1950諮詢，或向市府消費者服務中心提出申訴。

租屋電費新制去年7月上路，但桃市府在農曆春節後展開查核，發現有高達63％的租約仍為舊版本。圖／桃園市法務局提供
租屋電費新制去年7月上路，但桃市府在農曆春節後展開查核，發現有高達63％的租約仍為舊版本。圖／桃園市法務局提供

小北百貨 房東 消費者

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