擺脫公有停車場落後形象 竹北市27處停車場全面E化升級

新竹縣竹北市公所推動停車場現代化，34處公有停車場中，已有27處全面E化，不僅導入智慧車牌辨識系統，還新增多元支付選項，大幅提升停車便利性，讓民眾享受更流暢的停車體驗，也徹底改變外縣市民眾對竹北公有停車設備落後的刻板印象。

竹北市長鄭朝方指出，竹北是科技城，卻仍有許多公共設施未能跟上時代，將加強改善，首先從市民日常息息相關的停車場開始，包含新設智慧車牌辨識、設置繳費機或票亭，依場域配置增設車位滿額燈柱，而未E化的7處停車場，主要受限於場域過小或出入口過多，市公所將持續研議解決方案，讓所有停車場都優化。

此次E化升級涵蓋華興街立體停車場、公二停五、停十三、三民、停十五、縣華、斗星、新社、東元、站後、北興、停四勝利、停五成功、停七文興、停七光明、停八嘉德、停十六福興、停十八、停十九文忠、高鐵停一、高鐵停二、高鐵停三、高鐵停四、高鐵停五、高鐵停九、廣停十三機車、廣停一機車等場域。

鄭朝方說，除了技術提升，竹北市公所也在停車場視覺設計上用心，票亭造型以藍勾設計，搭配藍光元素，作為視覺辨識，不僅提升美觀度，也讓竹北的停車場煥然一新、城市形象升級。