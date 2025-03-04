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竹市單身青年租金補貼 加碼6千元

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
新竹市政府因應「300億中央擴大租金補貼專案計畫」，提供新竹市青年租金加碼補貼，符合資格者1年可領6000元補助。圖／竹市府提供
新竹市政府因應「300億中央擴大租金補貼專案計畫」，提供新竹市青年租金加碼補貼，符合資格者1年可領6000元補助。圖／竹市府提供

新竹市坐擁科學園區與5所大專院校，吸引就業人口、就學青年遷入。新竹市政府指出，因應中央擴大租金補貼專案，市府加碼提供青年租金補貼，凡符合中央租金補貼標準第三級核定戶，且設籍並實際租屋於新竹市的單身青年，1年可多領6000元。

新竹市都發處指出，中央的300億元中央擴大租金補貼專案計畫已開放申請，申請人每月平均所得須在4萬2690元以下，且本人、配偶及未成年子女名下皆無自有住宅，單身、新婚、育兒與弱勢族群可享1.2倍以上加碼補貼。以新竹市為例，每戶每月補貼金額依級距落在2400元至5000元。

為了減輕在地單身青年租屋負擔，竹市府針對基本補貼標準第三級核定戶，資格為家庭成員1人、未滿40歲且無社經弱勢身分者，加碼提供1年6000元租金補貼，採一次性發放，預計補貼3500戶。

都發處指出，申請新竹市青年租金加碼補貼須備妥申請書、申請人戶口名簿或戶籍謄本正本、租賃契約影本、300億元中央專案計畫核定函，至新竹市住宅及都市更新辦公室（新竹市大同路108號）臨櫃隨到隨辦，申請受理期間即日起至今年12月31日。

此外，若房東為住宅所有權人，並將住宅出租予符合租金補貼資格的租客，經地方政府認定為「公益出租人」，可享每月1萬5000元的租金所得免稅額，且房屋稅與地價稅皆適用自用住宅稅率。

新竹 租金補貼 青年

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