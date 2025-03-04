桃園觀光熱點 前3名全新進榜

桃園市熱門觀光景點再洗牌，今年1月前3名分別為新進榜的桃園高鐵商圈、青埔藝術運動園區和桃園藝文特區；但有民代認為觀光人次採電信數據統計，造訪者可能並非是遊客，市府觀旅局回應，已排除居民、上班族與通勤族等，力求數據公正客觀。

桃園市政府統計，今年1月觀光旅遊人次前3名分別為桃園高鐵商圈117.8萬名、青埔藝術運動園區106.4萬名和桃園藝文特區97.5萬名。老街溪沿岸步道去年異軍突起贏過長年霸榜的大溪老城區，今年1月旅遊人次90.9萬名雖未能維持冠軍光環，名列第4名，但遊客數仍高出去年每月平均值。

觀旅局長周柏吟分析，民眾追求便捷的休憩環境，都會廊帶逐漸受到歡迎，桃園高鐵商圈、青埔藝術運動園區分別位於機捷A18、A19站周邊，近月還有台灣燈會加持，遊客人數會更多。

不過，市議員許家睿認為，量化數據是冷冰冰的數字，雖可呈現趨勢變化，但也不盡真實，桃園藝文園區、高鐵商圈是商家聚集地和交通樞紐，去的人可能是運動或消費，不一定是觀光。相對來說，大龍門、石門水庫等觀光景點人潮衰退是警訊，市府應跨局處分析數據，有效推動觀光發展。

周柏吟說，大溪老街、石門水庫等地觀光人次跟新冠疫情前的數據比較，人數並無明顯減少，只是受大環境影響，選擇出國的民眾變多，去年人潮比前1年疫後報復性出遊略減一些。