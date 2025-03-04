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三接施工漁獲減少 「討海人」揚言出海抗爭

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導
新屋永安漁港討海人協會抗議中油三接影響漁獲和作業損失，在漁船掛出抗議布條。記者曾增勳／攝影
新屋永安漁港討海人協會抗議中油三接影響漁獲和作業損失，在漁船掛出抗議布條。記者曾增勳／攝影

三接工程衝擊藻礁生態，也影響漁民生計。桃園新屋永安漁港討海人協會表示，三接施工後，年漁獲量剩不到三分之一，要求中油拿出誠意解決，否則15日將號召30多艘漁船出海抗爭。中油表示，營運後的睦鄰回饋需提報經濟部核准，將協商溝通。

永安漁港停泊的船隻掛出「台電中油鴨霸，搶我魚苗」布條，討海人協會抗議漁獲減量，上月兩度與中油協商，仍無共識。討海人協會理事長楊門圈說，三接施工後破壞藻礁、長期造成漁獲銳減，2017年每年捕獲40多萬公噸，今年剩不到三分之一。

楊門圈批評，中油拖延沒誠意，針對漁獲量銳減、作業損失補償等，希望中油明確回應，協會預計15日將號召30多艘漁船出海抗爭，希望中油拿出誠意協商解決。

中壢區漁會總幹事黃德汶表示，討海人協會漁民是該漁會會員，該協會爭取的訴求，漁會未參與協商，基於尊重、未介入立場，盼維護漁民權益；漁會本身自有管道向中油爭取、維護漁民權益。

中油表示，上月10、13日，透過立委涂權吉協助，與討海人協會兩度協商；協會希望三接營運後，參考大潭電廠睦鄰方案，每年補助2、30萬元回饋漁民，三接施工影響漁民作業，中油已編列補償發給漁會，討海人協會要求營運後補償，因睦鄰預算須提報經濟部核准，將持續努力協商溝通。

三接 中油 漁民

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