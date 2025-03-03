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保存大園人兒時記憶！桃園航空城常民文物展登場
桃園航空城如火如荼進行中，區域內居民陸續搬離家園，相關文物保存也備受關注。大園區公所今舉辦「航空城常民文物成果發表會」，副市長蘇俊賓表示，不能讓這些珍貴的文化脈絡因航空城開發而消逝，透過文物展覽與居民共同拼湊當地故事，市府將持續攜手在地居民蒐集文史資料，確保航空城不只有現代化建設，更留存著豐沛的文化底蘊供下一代傳承。
桃園市文化局去年起啟動航空城常民文物蒐集建檔工作，今天起也在大園區公所舉辦桃園航空城常民文物展，展覽分為「機場脈絡」、「人口移動」、「地方日常」、「產業變遷」等主題文物，見證過去及現今大園多樣的人文故事與生活記憶。
蘇俊賓表示，自己外婆的家鄉就在航空城所在的後厝里，小時候聽到「外婆的澎湖灣」，都會聯想到「外婆的後厝港」，如果沒有努力傳承，未來這裡就只剩下「外婆的第三跑道」，雖然航空城硬體開發已讓後厝里的外貌物換星移，但「我們的文化不能被影響，要讓文化一代代傳承下來」。
蘇俊賓說，大園沿海有非常豐厚的人文資產，讓這些資產能夠傳承下來是至關重要的工作，不希望因為開發，讓文化脈絡隨著時間消逝，市府將持續攜手在地，蒐集大園地區豐富的文資，讓各界看見當地豐沛的文化能量。
文化局表示，市府去年3月起舉辦文物徵集說明會，並陸續展開蒐集紀錄的工作，同年12月邀請在地居民參與共筆工作坊，由海口華興漁具行、大華商店、竹圍社區、沙崙里里長、後厝農村商店、圳頭社區發展協會、桃園市後厝港魚苗班護港協會、環保局及海資處等單位或個人提供珍貴的文物與資料，盼透過展覽、調查研究及出書等方式，讓更多人了解過去這片土地上發生的精彩故事。
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