桃園數位走跑7.2萬人次響應 累積運動里程抽iPhone

桃園市去年舉辦數位走跑活動，鼓勵民眾走出戶外運動，今年活動續辦，且走跑場域從20處擴增至25處，累積里程即可抽獎。體育局表示，今年除了增加走跑場域，也首度邀請周邊店家加入，提供商品折扣優惠券，民眾完成指定走跑里程目標即可兌換。

體育局表示，去年首度舉辦桃園數位走跑活動，活動期間自3月18日至5月31日，統計有7萬2700人次參與、累計里程28萬4400公里，民眾每周平均增加運動3次，中壢光明公園、八德大湳森林公園、桃園三民運動公園名列前3大走跑熱點。

體育局表示，今年度計畫續辦，並以交通便利性、運動人口等考量，將走跑場域從20處擴增至25處，分別在中壢區有7處、桃園區5處、八德區3處、蘆竹區2處，平鎮、龍潭、大溪、龜山、楊梅、觀音、大園、新屋區各1處，每條賽道會在沿線布建感應器，民眾須先下載「MySports」APP作為里程累計載具，再與桃園數位走跑平台綁定串聯，即可開始累計運動里程。

體育局表示，活動規畫不同好禮及抽獎，第1次任務累計里程400公尺，即可獲得咖啡兌換券，還有個人及團體排行榜獎、每月上傳12次運動紀錄可參加月月抽，最後有抽獎活動，獎品包含iPhone16手機、Dyson吸塵器、LG空氣清淨機、Garmin運動手錶等。

體育局表示，今年也邀請賽道周邊店家加入，共同推出折扣優惠券，民眾每達2公里，可獲得1張合作店家優惠券，每人最多可拿15張，目前合作店家約有20多家。