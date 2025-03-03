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三接工程衝擊漁獲？桃園30船討海人15日出海抗議「中油鴨霸」

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
新屋永安漁港討海人協會抗議中油三接影響漁獲和作業損失，至今在漁船掛出抗議布條。記者曾增勳／攝影
新屋永安漁港討海人協會抗議中油三接影響漁獲和作業損失，至今在漁船掛出抗議布條。記者曾增勳／攝影

桃園市中壢區漁會漁民過年持續在新屋永安漁港部分漁船，掛著抗議中油及台電損害魚苗的布條，過年後2次協商無共識，永安漁港討海人協會理事長楊門圈今天表示，中油三接施工破壞藻礁、影響漁獲量銳減，希望中油拿出解決誠意溝通協商、補償漁民漁獲和作業損失，若無明確回應，預定15日號召30多艘漁船出海抗爭。

中油過年前獲悉永安漁港漁民抗議訴求，在立委涂權吉溝通下，與討海人協會在過年後2月10、13日兩次協商，中油表示，該協會提出希望三接營運後，參考大潭電廠睦鄰方案每年補助2、30萬元回饋漁會漁民，但是三接施工期間影響漁民的作業損失，中油已編列補償發放漁會處理，如今討海人協會要求三接營運後補償，但是睦鄰預算須提報經濟部核准，中油會持續努力協商溝通。

中壢區漁會漁民持續在永安漁港碼頭停泊部分漁船掛出「台電、中油鴨霸，搶我魚苗」等抗議布條，討海人協會與中油溝通迄無共識，楊門圈批評，中油三接施工，破壞藻礁、長期造成漁民漁獲銳減，他從2017年統計每年達40幾萬公噸漁獲量，今年剩不到三分之一，漁民訴求中油一直拖延，至今沒有誠意解決，他希望中油明確回應，針對漁獲量銳減、作業損失補償都可以談，該協會本月15 日將號召30多艘漁船出海抗爭，希望中油拿出誠意與漁民協商困境。

永安漁港討海人協會漁民爭取中油補償漁獲、漁民作業損失訴求，對此，中壢區漁會總幹事黃德汶表示，討海人協會漁民是該漁會會員，該協會爭取的訴求，漁會未參與協商，基於尊重、未介入立場，盼維護漁民權益；漁會也會透過自有管道向中油尋求睦鄰方案，維護漁民權益。

新屋永安漁港討海人協會抗議中油三接影響漁獲和作業損失，至今在漁船掛出抗議布條。記者曾增勳／攝影
新屋永安漁港討海人協會抗議中油三接影響漁獲和作業損失，至今在漁船掛出抗議布條。記者曾增勳／攝影

三接 中油 漁民

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