桃園平鎮運動公園太夯！19障礙關卡遊具被玩壞 封閉整修1個月

桃園市平鎮區平鎮運動公園啟用1個多月來，吸引大量民眾及小朋友遊玩，爆發生過度及不當使用，遊戲設施連連出包，連公園上方的台66橋墩水泥溾掉落，引起家長疑慮，市議員王珮毓和立委王義川今天下午會勘，針對該公園遊戲設施多項安全隱患，促請公路局、市府全面檢修和確保遊戲設施使用安全。

市府工務局表示，平鎮運動公園遊戲設施新穎，因為民眾過度使用和不當使用，19道障礙關卡設施損壞須暫時封閉1個月修繕，預計4月初兒童節重新開放使用，另兒童區攀爬架斷裂、盪鞦韆損壞、夜間照明嵌燈破壞亦暫時封閉，預計1至2周修復後開放使用。

王珮毓、王義川會同公路局、市府人員至平鎮運動公園會勘遊戲設施損壞、公園上方台66線橋墩水泥塊掉落問題，遊戲設施損壞由市府委由廠商檢測修復，台66線橋墩水泥塊掉落由公路局中壢工務段維修。

中壢工務段表示，66線平鎮運動公園橋梁損壞混凝土剝落評估後啟動修復作業，修復工作約2個月，將在周一至周五施工，期間施工範圍架設圍籬阻隔，維護運動遊戲民眾安全。

王珮毓表示，台66與國道1號橋下的平鎮運動公園啟用迄今1個多月，吸引許多家長、小孩遊玩，卻發生台66橋墩水泥塊掉落，還有19道障礙關卡設施損壞封鎖、兒童區攀爬架斷裂、2座盪鞦韆因品質問題拆除等多項安全隱患和疑慮，顯示公園維護工作不足，他要求市府全面檢查和展開修繕，加強維護管理，讓市民安心使用。