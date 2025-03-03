桃園數位走跑累積逾28萬公里 續辦促運動拿好禮

桃園市府今天指出，推動來迄桃園走透透數位走跑平台計畫，已累計里程共28萬4400公里，今年延續擴大辦理在全市由20處增至25處虛擬賽道可累積里程及兌獎，盼養成市民運動習慣。

桃園市副市長王明鉅下午前往桃園市三民運動公園出席來迄桃園走透透數位走跑平台延續計畫記者會，他致詞表示，桃園市政府體育局攜手教育部體育署從民國113年度起開辦來迄桃園走透透計畫，去年活動期間共有7萬4700人次參與，累計里程共28萬4400公里。

王明鉅指出，今年度執行延續計畫，透過體育署補助及永悅健康公司、台灣大哥大合作推出的MySportsAPP支持下，延續擴大辦理。

他表示，延續擴大辦理將數位走跑運動科技互動場域新增至全市25處，即日起至5月31日期間，民眾只需透過APP（應用程式）就可累積運動里程，除能兌換禮品及抽獎外，也提升民眾的運動意願。

桃園市體育局指出，市府在全市25處打造虛擬賽道，模擬迷你馬拉松的概念，民眾只要下載APP，就可以通過虛擬賽道的感應檢查點，在運動時累積里程。

體育局表示，此計畫的目標不是要民眾跑很多，而是要養成運動的習慣，這項計畫今年度並攜手在地優良店家推出多樣折扣優惠券，民眾完成指定走跑里程目標後就可透過手機到店家兌換優惠。