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動物展演合法「有困難 」 苗縣：每月稽查以輔導為主
近年來動物保護意識日益增長，為確保動物在展演過程中獲得妥善照顧，展演動物及場所的合法化也被推上檯面，但至目前為止合法業者仍不多，苗栗縣僅2家合法、1家申請中，大多休閒農場喊冤「有困難」，希望能放寬條件。
隨著寵物咖啡廳、觀光休閒農場、水族館等以動物為展示的場所數量增加，為確保動物福利與展演場所的管理，政府依據動物保護法制定「動物展演管理辦法」的相關規範，以確保動物在展演過程中獲得妥善照顧。
苗栗縣政府動保所表示，目前縣內僅通霄鎮飛牛牧場、苑裡鎮揚昊休閒農場2家通過審查核准立案，分別展演牛、羊及金雞、兔子等；大湖鄉童萌休閒農場申請中，場內飼養有鴨、羊。
為推行合法化，動保所每月安排查核人員至各休閒農場稽查，目前仍以輔導為主，若環境髒亂、不符合動物習性，或有虐待動物等情節嚴重者，才會依法開罰5至25萬元。
對此，有業者喊冤要合法真的有困難 ，主要關鍵是要聘用獸醫師或畜牧技師很難，希望能放寬條件；就連近年很夯的笑笑羊也現蹤苗栗，備受部落客追捧及遊客喜愛，但業者仍未取得合法展演資格。
苑裡鎮一家知名的休閒農場負責人說，之前多次被開單勸導、限期改善，去年起開始申請合法展演動物，才發現要聘用獸醫師或畜牧技師，成本高且招聘不易；他說，縣內獸醫師、畜牧技師從業人員很少，即便是掛名，也嫌每月要製作報表及定期上課很麻煩，意願都很低而卡關。
縣府農業處呼籲，展演動物的管理不僅關乎動物權益，也涉及公眾教育與社會責任，唯有透過嚴格法規與大眾的關心，才能確保動物在展演活動中獲得應有的尊重與保護。
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