新竹縣表揚身障寄養家庭 自閉兒終開口互動寄養爸媽淚崩

新竹縣政府昨舉辦「114年身心障礙寄養家庭授證典禮」，感謝新竹縣智障福利協進會投入身心障礙者寄養家庭的服務，表揚4戶身障寄養家庭過去一年無私的奉獻，並頒發證書給3戶新進身障寄養家庭，肯定其愛心與付出。同時也呼籲更多民眾加入身障寄養家庭的行列，用愛幫助失依身障兒少快樂成長。

社會處表示，為提升身心障礙寄養服務的品質，新竹政府自2019年攜手新竹縣智障福利協進會積極推動相關政策，包括提供寄養家庭專業培訓、心理支持及經濟補助等資源，並委託辦理招募身障寄養家庭，目前已招募7戶寄養家庭。去年共陪伴13名安置兒少，讓他們在寄養家庭中獲得能量及滋養，未來也期待招募更多寄養家庭，共同陪伴這些孩子走過一段艱難的路。

新竹縣智障福利協進會理事長莊瑞蒼也是寄養家庭爸爸，他和太太彭秀英照顧的兒童「小安」（化名），是患有自閉症的孩子，總是沉浸在自己的世界裡，難以表達自己的情感，初來寄養家庭時，小安總是避開與人交流，甚至對陌生的世界充滿了抗拒，但莊瑞蒼夫妻每天都會耐心地和他說話與陪伴他。

莊瑞蒼說，小安開始改變，試著與人互動，有一天，他突然對著他們說「阿公阿婆，去公園散步。」，這聲「阿公、阿婆」，是他們與小安之間建立互信互賴的見證。這樣的呼喚，讓他們感覺小安不再是寄養的孩子，而是他們真正的家人。

社會處說，新竹縣身障寄養家庭不限家庭型態，照顧者須年滿25歲以上，國中以上教育程度，健康良好、品性端正無不良素行，有固定收入足以維持家庭生活，住所安全整潔有足夠空間，並願意協助兒少接受療育及學習。歡迎符合條件資格且有意願者，報名參加新竹縣身心障礙寄養家庭的培訓課程。