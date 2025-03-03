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竹市青年租金補貼加碼 每戶最高可領6000元

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
因應中央「三百億中央擴大租金補貼專案計畫」，市府特別加碼提供「新竹好好租－新竹市青年租金加碼補貼」一年6000元。圖／新竹市府提供
因應中央「三百億中央擴大租金補貼專案計畫」，市府特別加碼提供「新竹好好租－新竹市青年租金加碼補貼」一年6000元。圖／新竹市府提供

竹市擁有科學園區座落、五所大專院校，吸引就業人口、就學青年遷入，新竹市府今說，因應中央「三百億中央擴大租金補貼專案計畫」，市府特別加碼提供「新竹好好租－新竹市青年租金加碼補貼」一年6000元，凡符合中央租金補貼標準第三級核定戶，且設籍並實際租屋於新竹市的單身青年，即日起開放申請，希望減輕青年租屋負擔。

都發處說明，114年度「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」自1月1日至12月31日開放申請，符合資格者即可申辦。申請人每月平均所得須在4萬2690元以下，且本人、配偶及未成年子女名下皆無自有住宅。此外，單身族、新婚族、育兒族與弱勢族群可享 1.2 倍以上加碼補貼，且申請時無需提供房東資料。以新竹市為例，每戶每月補貼金額依級距落在2400元至5000元。

都發處說，市府致力照顧設籍並租屋於竹市的青年，特別針對符合「300 億元中央擴大租金補貼專案計畫」基本補貼標準第三級核定戶（即家庭成員1人、未滿40歲，且無社經弱勢身分者），加碼提供「新竹好好租－新竹市青年租金加碼補貼」，一年補助6000元，計加碼補貼3500戶，補助採一次性發放方式提供，幫助剛步入社會的單身青年減輕租屋負擔。

都發處指出，「新竹好好租－新竹市青年租金加碼補貼」申請須備妥四項文件，包括申請書（可於公告受理期間下載紙本申請書：https://gov.tw/tUA，或臨櫃填寫）、申請人戶口名簿或戶籍謄本正本、租賃契約影本（租賃日期須於申請時仍有效）、300億元中央專案計畫核定函，至新竹市住宅及都市更新辦公室（新竹市大同路108號）臨櫃隨到隨辦，申請受理期間即日起至今年12月31日。符合本補貼者，自發給核定函後3個月內，一次性撥入當年度補貼金額6000元至申請人指定之金融機構帳戶。

都發處補充，為鼓勵房東配合房客申請租金補貼，市府也提供相關租稅優惠。若房東為住宅所有權人，並將住宅出租予符合租金補貼資格的租客，經地方政府認定為「公益出租人」，即可享有每月1萬5000元的租金所得免稅額，且房屋稅與地價稅皆適用自用住宅稅率，實現房東與房客雙贏，共享政策紅利。

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