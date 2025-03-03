南庄加里山改善農路 方便通訊中繼站維修

曾票選為最熱門小百岳的南庄加里山，山友絡繹不絕，卻也不時發生山域事故。苗栗縣消防局2年多前在橫屏背山基地台架設救災救護中繼台設備，但當地路況差不利維修，農保署台中分署投入2000多萬元改善，一期工程最近完成、二期施工中，確保無線電暢通。

加里山屬中級山，一等三角點標高2220公尺，知名登山網站曾票選最熱門小百岳，及各縣市必訪步道第一名，吸引山友朝聖，但也屢傳意外，苗栗縣消防局統計去年發生9件，造成2人死亡。

消防局指出，加里山過去無線電通訊有死角，影響搶救品質，2年多前獲地主李俊田同意，免費進駐海拔約800公尺的南庄鄉橫屏背山基地台架設救災救護中繼台設備，消防人員從鹿場登山口停車場，沿登山步道至山頂三角站，測試皆能保持暢通。

不過，橫屏背山基地台東河12鄰橫背社區農路通往竹37線南庄東河登山口，長1公里多路況差，四輪傳動車輛勉強通行，農村發展及水土保持署台中分署斥資2000多萬元改善，後段第一期完成。

南庄鄉長羅春蓮說，橫屏背山消防無線電中繼台對於加里山、橫屏背山等一帶山域，救災救護工作相當重要，農路改善後，相關維修更即時快速。

值得一提的是農保署也結合南庄鄉公所，及在地銀粉村環境藝術協會創作「妝點」基地台，行銷南庄老街等在地景點，一舉數得。