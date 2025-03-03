騎士質疑區間測速失準 警：可申訴

桃園市龜山區萬壽路一段設置區間測速，速限50公里，近日有騎士發現收到罰單，比對自己的行車記錄器換算車速要多10公里，還有騎士反映罰單顯示平日下班尖峰車速竟達94公里，因嚴重超速遭扣牌，質疑測速失準。警方回應，經檢測儀器正常，有疑慮可申訴。

一名網友日前發文反映，最近收到桃園市龜山區萬壽路一段18.8至20公里往迴龍路段的區間測速罰單，該條路他常經過，但當天不慎忘記有區間測速，因此在收到罰單前就從APP得知超速，並調閱行車記錄器畫面確認時速約64公里，的確超速。

該網友說，但事後拿到罰單卻發現違規時速75公里、通過秒數59秒，但比對自己行車記錄器畫面69秒，時速硬生生多出10公里，質疑「這種不準的設備真的可以用嗎？會不會有人原本只是超速邊緣，結果因為機器不準就吃罰單」。

消息曝光後，另一名苦主也跳出來抱怨，說自己騎引擎全原廠、僅換過認證排氣管的機車，1月份在同一處也被開出94公里的超速罰單被扣牌，車速94公里等於表速約105公里；以動力全原廠、平日下班時間車多又有彎道的情況下，許多經常通勤該路段的車友都直呼太扯。

桃園市警局交通警察大隊回應，有關網路反映內容，日前已請製造廠商至龜山區萬壽路一段再次檢視該設備、對時時間及功能等，確認功能均正常，也參考其他車輛經過時測得的車速，以此作為速度對照，皆無問題。