聽新聞
0:00 / 0:00

騎士質疑區間測速失準 警：可申訴

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導

桃園市龜山區萬壽路一段設置區間測速，速限50公里，近日有騎士發現收到罰單，比對自己的行車記錄器換算車速要多10公里，還有騎士反映罰單顯示平日下班尖峰車速竟達94公里，因嚴重超速遭扣牌，質疑測速失準。警方回應，經檢測儀器正常，有疑慮可申訴。

一名網友日前發文反映，最近收到桃園市龜山區萬壽路一段18.8至20公里往迴龍路段的區間測速罰單，該條路他常經過，但當天不慎忘記有區間測速，因此在收到罰單前就從APP得知超速，並調閱行車記錄器畫面確認時速約64公里，的確超速。

該網友說，但事後拿到罰單卻發現違規時速75公里、通過秒數59秒，但比對自己行車記錄器畫面69秒，時速硬生生多出10公里，質疑「這種不準的設備真的可以用嗎？會不會有人原本只是超速邊緣，結果因為機器不準就吃罰單」。

消息曝光後，另一名苦主也跳出來抱怨，說自己騎引擎全原廠、僅換過認證排氣管的機車，1月份在同一處也被開出94公里的超速罰單被扣牌，車速94公里等於表速約105公里；以動力全原廠、平日下班時間車多又有彎道的情況下，許多經常通勤該路段的車友都直呼太扯。

桃園市警局交通警察大隊回應，有關網路反映內容，日前已請製造廠商至龜山區萬壽路一段再次檢視該設備、對時時間及功能等，確認功能均正常，也參考其他車輛經過時測得的車速，以此作為速度對照，皆無問題。

測速 罰單 行車記錄器

延伸閱讀

區間測速失準？ 他下班尖峰騎原廠車「時速94」遭扣牌

小心！超速40公里吃雙罰單 桃市違規件數暴增七成六

北市去年註銷3862面車牌 「最多原因」令人意想不到

小心荷包！彰化縣明起新啟用19處路口科技執法

相關新聞

南庄加里山改善農路 方便通訊中繼站維修

曾票選為最熱門小百岳的南庄加里山，山友絡繹不絕，卻也不時發生山域事故。苗栗縣消防局2年多前在橫屏背山基地台架設救災救護中...

騎士質疑區間測速失準 警：可申訴

桃園市龜山區萬壽路一段設置區間測速，速限50公里，近日有騎士發現收到罰單，比對自己的行車記錄器換算車速要多10公里，還有...

水庫媽 石門水庫水上遶境

「大溪百吉復興宮開漳聖王慶典暨石門水庫媽祖水上遶境」活動今年登錄為市定民俗活動後，昨擴大舉辦遶境慶典，逾40艘船舶出航「...

清明將至！桃殯周邊掃墓人潮多實施交管 停車資訊曝光

清明節將至，桃園殯葬所逐漸湧現掃墓人潮，例假日桃園警分局取締並驅離周邊道路違停車輛，維持車流順暢。桃園殯葬所旁的大有立體...

區間測速失準？ 他下班尖峰騎原廠車「時速94」遭扣牌

為降低事故發生率，桃園市龜山區萬壽路一段設置區間測速，卻有騎士發現自己的超速罰單比行車記錄器畫面多出10公里，還有另名騎...

衛福部桃園醫院「勇者無礙」畫展 邀8畫家展現生命韌性

衛福部桃園醫院即日起至4月29日，在藝文走廊舉辦「勇者無礙」國際口足畫家聯展，邀請廖瑞金、謝坤山、陳世峰、童福財、張家勳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。