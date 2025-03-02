清明將至！桃殯周邊掃墓人潮多實施交管 停車資訊曝光
清明節將至，桃園殯葬所逐漸湧現掃墓人潮，例假日桃園警分局取締並驅離周邊道路違停車輛，維持車流順暢。桃園殯葬所旁的大有立體停車場已啟用，估計可提供汽車停車約412格、機車約146格，加上Times大有路第3停車場汽車位93格、大有路第2巴士停車場汽車位105格，市府預估可因應掃墓祭祖及辦理喪葬事宜民眾停車需求。
依據桃園殯葬所官網資訊，桃園區納骨塔今年清明節春祭活動從2月28日起至4月6日止，期間園區車位停滿即不開放車輛入場，建議民眾提前掃墓，並搭乘大眾交通運輸或多利用周邊停車場避免塞車。
自行開車的民眾可至桃園區大有立體停車場停放，進場動線在春日路左或右轉健行路直行至荷顯宮前路口右轉進入立體停車場；由大有路行駛至健行路右轉，直行至荷顯宮前路口右轉進入立體停車場。
另3月15日起至4月6日止，每逢例假日納骨塔提早在上午7時開放，清明春祭活動期間，部分例假日適逢農曆出殯吉日，將有大量人車出入殯儀館，建議祭祖民眾避開以下日期：3/2（日）、3/15（六）、3/16（日)、3/22（六）、3/23（日)、3/30（日）、4/3（四）及4/5（五)，盡量利用非假日時段前往避免塞車。
桃園警分局針對桃殯周邊道路編排警力管制交通，周邊聯絡道路則調整號誌秒差、至善街規畫單行道行駛等彈性措施，道路壅塞時即派員疏導，另透過「友桃交訊網」「警察廣播電台」提供即時路況，提醒用路人共同維護交通順暢。
大眾交通運輸資訊如下：
（一）市區公車（市立殯儀館站-直達大門口）：桃園客運707、105號公車、220桃園區公所環狀紅線。
（二）市區公車（公園都市站-需步行約10分鐘）：桃園客運302號公車、統聯客運168號公車。
（三）跨區公車（春日路、健行路口站-需步行約20分鐘）：桃園客運5014、5014A、5022、5022A、5071、711號公車。
（四）國道客運（新埔國宅站-需步行約20分鐘）：汎航客運2003、國光客運1816、中壢客運（9069、9069A皆可達公園都市站）。
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