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區間測速失準？ 他下班尖峰騎原廠車「時速94」遭扣牌
為降低事故發生率，桃園市龜山區萬壽路一段設置區間測速，卻有騎士發現自己的超速罰單比行車記錄器畫面多出10公里，還有另名騎士收到罰單顯示他在平日下班尖峰「區間94公里」超速被扣牌，質疑區間測速失準。警方表示經檢測儀器均正常，有疑慮可依規定提出陳述。
網友日前發文，最近收到一張桃園市龜山區萬壽路一段18.8至20K往迴龍路段的區間測速罰單，該條路他常常經過，但當天不慎忘記有區間測速，因此在收到罰單前就從APP得知超速，也調過畫面確認，區間測速速限50公里，他時速約64公里的確超速。
但原PO事後拿到罰單發現上面寫他時速75公里、通過秒數59秒，但他自己的畫面69秒，時速硬生生多出10公里。原PO以手機看畫面計時，確認秒數約69秒，即使確認是超速，但質疑「這種不準的設備真的可以用嗎？會不會有人原本只是超速邊緣，結果因為機器不準就吃罰單」。
消息曝光後，另一名苦主跳出來表示上個月也被開出疑似失準的罰單。該騎士騎乘引擎全原廠、僅換過認證排氣管的機車，卻被開出「區間94公里」的超速罰單被扣牌，且開單時間與前案僅差4天，測速94公里等於表速約105公里，以動力全原廠、平日下班時間車多又有彎道的情況下，令許多經常通勤該路段的車友都直呼鬼扯。
對於網路最近討論龜山區間測速疑似失準的狀況，桃園市警局交通警察大隊接獲投訴，表示有關網路反應內容，日前已請製造廠商至龜山區萬壽路一段再次檢視該設備、對時時間及功能等，確認功能均正常，並且參考其他車輛經過時測得的車速，以此作為速度對照，皆沒有問題；若民眾仍有疑慮，建議可依相關規定提出陳述。
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