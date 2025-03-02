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高虹安出席寺廟上梁典儀 他讚高「用心的地方首長」
停職中的新竹市長高虹安近期在地方的行程不斷，高虹安今天出席新竹幸山宮廣澤尊王十三位太保廟興建上梁儀式，也在現場的前市長林政則大讚高虹安，是「用心的地方首長」。
據了解，高虹安是應幸山宮管理人許玉堂邀請，現場還邀請林政則、藍委鄭正鈐及白營立委。幸山宮於1986年成立，是居民的信仰中心。
高虹安表示，幸山宮長期興辦公益慈善工作、推廣社會教化工作，激發人心向善、促進社會和諧，是社會祥和安定不可或缺的力量，非常高興今天受邀參與廣澤尊王十三位太保廟上梁典禮，預祝廣澤尊王十三位太保廟興建工程順利，早日完工，為南港地區增添一處地方信仰中心。
林政則表示，幸山宮一直以來都是南港地區重要的信仰中心，很感謝高虹安一直以來對於地方的關心，從幸山宮開工至今日上梁儀式每一個重要的日子都沒有忘記，真的是很用心的地方首長，相信未來幸山宮能夠持續庇護地方興旺、信眾平安喜樂。
幸山宮管理人許玉堂表示，非常感謝「高市長」今天能參與舉辦的興建動土典禮，相信在高的加持下，幸山宮的香火一定會更加鼎盛。上梁現場出席人員還有民政處長施淑婷、產發處長嚴翊琦、立法委員鄭正鈐、市議員陳慶齡、陳啟源、鄭慶欽、吳旭豐等人。
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