全台唯一水上媽祖遶境祈福 蘇俊賓手繪圖分享

桃園市今年通過「大溪百吉復興宮開漳聖王慶典暨石門水庫媽祖水上遶境」市定民俗活動後，今天上午擴大舉辦水上媽祖遶境慶典，超過40艘遊艇船舶及大批民眾參與，市長張善政頒發文資證明、與副市長蘇俊賓接力送迎媽祖遶境，張善政說，這項市定民俗今年參與遶境神尊達30多尊及超過40艘船，是全台灣唯一的水上遶境活動，值得好好保存和發揚。

張善政一早率先頒發「百吉復興宮開漳聖王慶典暨 水上媽祖遶境」市定民俗、及復興宮與渡船遊艇公會保存者證書，親送水庫媽祖率30多神尊展開石門水庫水上遶境，渡船遊艇公會準備200張免費登船遶境證隨即被搶空一空，民眾紛紛追隨「水庫媽」從阿姆坪碼頭至溪口來回水上遶境祈福。桃園市渡船遊艇商業公會總幹事陳咪春說，今年水上媽祖遶境最大不同特色是列為市定文化資產，擴大超過40 艘遊艇船隻參與，還邀請水庫淹沒區遷村至觀音居民回鄉參與。

張善政說，石門水庫興建前開漳聖王當年就有遶境，水庫建成後變成水上遶境，成為全台唯一水上媽祖遶境，今年水情非常好，水上媽祖遶境傳承多年的活動，今年市政府指定為市定文化資產，希望遶境活動每年延續舉辦發揚光大。

蘇俊賓隨後接替張善政登上遶境遊艇與水庫媽祖、開漳聖王、土地公一起前往薑母島及回到復興宮祭拜，蘇俊賓與復興宮主委邱焯勳等人手捧「水庫媽」、「開漳聖王」等神尊進行遶境完成慶典，感謝庇佑石門水庫水情良好、國泰民安，蘇俊賓了解水上媽祖遶境的文化傳承由來，更親手繪製60年前水庫興建前的地面遶境（如今水底下）、與現在水上媽祖遶境路線，疊合繪製透視圖，讓大家了解水上媽祖遶境傳承緣由。

蘇俊賓說，透過60年前地面遶境路線（如今水底下），與現今水上遶境路線疊合，遶境未改只是從水底下浮到水面， 他還原歷史將當年與60年後作對比，看到文化的韌性，也告訴大家「水庫媽」遶境傳承，希望做為教學分享，尤其看很多青少年及小朋友參與，看到桃園文化、台灣文化的未來力量，證明水庫媽遶境是桃園重要資產。