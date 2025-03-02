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竹縣原鄉就醫交通擴大補助 孕媽可申請安心迎新生命

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
衛生局說，這次擴大對象為尖石、五峰鄉孕婦及關西鎮原民孕婦，提供產檢或生產就醫申請補助交通費，依住家離產檢醫療院所只要達5至20公里以上，即可申請補助。圖／新竹縣府提供
衛生局說，這次擴大對象為尖石、五峰鄉孕婦及關西鎮原民孕婦，提供產檢或生產就醫申請補助交通費，依住家離產檢醫療院所只要達5至20公里以上，即可申請補助。圖／新竹縣府提供

為減輕原鄉原住民就醫交通費負擔及提升醫療可近性，新竹縣政府衛生局每年爭取中央補助，今年再獲174萬6000元補助，並擴大補助對象，過去只限五峰、尖石鄉及關西鎮的原民申請，今年除了關西鎮原民孕婦外，五峰及尖石鄉孕婦更放寬不限原民身分皆可申請，希望提供原鄉孕媽咪產前檢查及生產交通費補助，增加產檢意願。

新竹縣長楊文科表示，竹縣原鄉境內多高山陡溪地形，對外交通不便，且醫療資源多集中於都會區，今年起放寬孕產婦補助條件，讓居住在尖石及五峰鄉所有孕婦，無論族群都可申請交通補助，補助金額將依照居住地與醫療機構的距離進行調整，確保每位孕婦公平受惠，另外生產後新生兒也可以加入幼兒專責醫師照顧計畫，讓家長在專業醫師的指導下，提供孩子更好的照顧。

衛生局長殷東成說明，2024年全縣原民就醫交通補助服務達831人次，較2023年增加53人次，顯示交通補助對原鄉縣民的重要性；以往限於居住尖石及五峰鄉因轉診、重大傷病、緊急傷病、普通傷病就醫及住宿式機構的原民鄉親，住家離就診醫院或入住機構須達20公里以上可提出申請，每人每年就醫次數不能超過10次、每季以3次為上限，入住住宿式機構申請次數則是每人每年2次為限。

衛生局說，這次擴大對象為尖石、五峰鄉孕婦及關西鎮原民孕婦，提供產檢或生產就醫申請補助交通費，依住家離產檢醫療院所只要達5至20公里以上，即可申請補助，補助金額以距離醫院公里數區分，每人每年申請次數14次為限。

衛生局表示，今年原住民就醫交通補助費申請期間為即日起至經費使用完畢為止，請符合資格就醫當事人或家屬，持戶籍謄本及就醫繳費收據、轉診單、入住長照機構證明或孕婦健康手冊等相關文件，於就醫日3個月內至當地衛生所辦理，詳細補助條件及申請資訊可洽居住地衛生所。

衛生局表示，今年原住民就醫交通補助費申請期間為即日起至經費使用完畢為止，請符合資格就醫當事人或家屬，持戶籍謄本及就醫繳費收據、轉診單、入住長照機構證明或孕婦健康手冊等相關文件，於就醫日3個月內至當地衛生所辦理。圖／新竹縣府提供
衛生局表示，今年原住民就醫交通補助費申請期間為即日起至經費使用完畢為止，請符合資格就醫當事人或家屬，持戶籍謄本及就醫繳費收據、轉診單、入住長照機構證明或孕婦健康手冊等相關文件，於就醫日3個月內至當地衛生所辦理。圖／新竹縣府提供

孕婦 衛生局 醫師

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