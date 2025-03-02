白沙屯媽祖加持的好育飼 拱天宮排隊領祈福安撫奶嘴
白沙屯媽祖限量版祈福安撫奶嘴今天發放，最早凌晨2點半就到苗栗縣通霄鎮拱天宮香客大樓前排隊，人龍綿延異口同聲，媽祖加持的「好育飼（好養）」，摸黑搶先值得。
白沙屯媽祖沙鹿聯誼會有感於信眾對於媽祖婆的熱情，2020年開始製作媽祖奶嘴免費與信眾結緣，也大受歡迎，沙鹿聯誼會會長朱秋耀希望透過媽祖加持過的奶嘴，庇佑天下的嬰幼兒平安健康長大，今年與去年一樣，限量5000個。
奶嘴上午9點開始開放，但排第一的涂先生及第二的泰先生分別來自台北、新北，涂先生凌晨2點半第二年就來排隊，為孫子來領取，希望媽祖加持過的好育飼；秦先生則是雙胞胎的爸爸，秦先生去年第一次來排隊，但人太多放棄，今年第二次凌晨4點50分就來排隊，希望媽祖加持，雙胞胎平安長大。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言