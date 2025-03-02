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白沙屯媽祖加持的好育飼 拱天宮排隊領祈福安撫奶嘴

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
白沙屯媽祖限量版祈福安撫奶嘴今天發放，新北泰先生凌晨4點50分就來排隊，希望媽祖加持雙胞胎平安長大。圖／民眾提供
白沙屯媽祖限量版祈福安撫奶嘴今天發放，新北泰先生凌晨4點50分就來排隊，希望媽祖加持雙胞胎平安長大。圖／民眾提供

白沙屯媽祖限量版祈福安撫奶嘴今天發放，最早凌晨2點半就到苗栗縣通霄鎮拱天宮香客大樓前排隊，人龍綿延異口同聲，媽祖加持的「好育飼（好養）」，摸黑搶先值得。

白沙屯媽祖沙鹿聯誼會有感於信眾對於媽祖婆的熱情，2020年開始製作媽祖奶嘴免費與信眾結緣，也大受歡迎，沙鹿聯誼會會長朱秋耀希望透過媽祖加持過的奶嘴，庇佑天下的嬰幼兒平安健康長大，今年與去年一樣，限量5000個。

奶嘴上午9點開始開放，但排第一的涂先生及第二的泰先生分別來自台北、新北，涂先生凌晨2點半第二年就來排隊，為孫子來領取，希望媽祖加持過的好育飼；秦先生則是雙胞胎的爸爸，秦先生去年第一次來排隊，但人太多放棄，今年第二次凌晨4點50分就來排隊，希望媽祖加持，雙胞胎平安長大。

白沙屯媽祖限量版祈福安撫奶嘴今天發放，苗栗縣通霄鎮拱天宮香客大樓前排隊長龍綿延。圖／民眾提供
白沙屯媽祖限量版祈福安撫奶嘴今天發放，苗栗縣通霄鎮拱天宮香客大樓前排隊長龍綿延。圖／民眾提供
白沙屯媽祖限量版祈福安撫奶嘴今天發放，新北泰先生凌晨4點50分就來排隊，希望媽祖加持雙胞胎平安長大。圖／民眾提供
白沙屯媽祖限量版祈福安撫奶嘴今天發放，新北泰先生凌晨4點50分就來排隊，希望媽祖加持雙胞胎平安長大。圖／民眾提供
白沙屯媽祖限量版祈福安撫奶嘴今天發放，苗栗縣通霄鎮拱天宮香客大樓前排隊長龍綿延。圖／民眾提供
白沙屯媽祖限量版祈福安撫奶嘴今天發放，苗栗縣通霄鎮拱天宮香客大樓前排隊長龍綿延。圖／民眾提供

白沙屯媽祖 聯誼 雙胞胎

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