白沙屯媽祖加持的好育飼 拱天宮排隊領祈福安撫奶嘴

白沙屯媽祖限量版祈福安撫奶嘴今天發放，最早凌晨2點半就到苗栗縣通霄鎮拱天宮香客大樓前排隊，人龍綿延異口同聲，媽祖加持的「好育飼（好養）」，摸黑搶先值得。

白沙屯媽祖沙鹿聯誼會有感於信眾對於媽祖婆的熱情，2020年開始製作媽祖奶嘴免費與信眾結緣，也大受歡迎，沙鹿聯誼會會長朱秋耀希望透過媽祖加持過的奶嘴，庇佑天下的嬰幼兒平安健康長大，今年與去年一樣，限量5000個。