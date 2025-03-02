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完善竹市汀甫圳步道 東園國小段工程今開工

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
都發處表示，這次改善工程將微調該段步道基地的高程，解決現有高程不便的問題，並遷移體健設施與遊具，增植喬木、設置無障礙坡道、新設座椅等，消除步道分段高差帶來的不便，力求營造一個舒適、安全的步行環境。圖／新竹市府提供
都發處表示，這次改善工程將微調該段步道基地的高程，解決現有高程不便的問題，並遷移體健設施與遊具，增植喬木、設置無障礙坡道、新設座椅等，消除步道分段高差帶來的不便，力求營造一個舒適、安全的步行環境。圖／新竹市府提供

新竹市政府積極推動「步行城市計畫」，不僅各校通學步道皆陸續完工啟用，更串聯城市重要區域，其中，貫穿市區的汀甫圳沿線，多為民眾重要的休憩步道與學生上、放學的通學步道，市府規畫汀甫圳步道改善工程東園國小段於今天開工，將打造長度238公尺、總面積1758平方公尺的東園國小段通學步道，並將銜接已完工的交大博愛校區段汀甫圳通學步道，完善通學之路，預計最快今年底完工。

市府表示，東園國小段作為「汀甫圳景觀通學步道」的一部分，長期深受當地居民與遊客的喜愛，且學生進出頻繁，通行需求大，不過，目前東園國小校界與汀甫圳圳道之間的地形高差形成開放空間，兩地高低差產生活動安全問題，無法彰顯竹市推動的人本精神，亦無規畫無障礙動線，對身障者、推嬰兒車者、乘坐輪椅者友善度顯然不足。

都發處表示，這次改善工程將微調該段步道基地的高程，解決現有高程不便的問題，並遷移體健設施與遊具，增植喬木、設置無障礙坡道、新設座椅等，消除步道分段高差帶來的不便，力求營造一個舒適、安全的步行環境。

都發處指出，根據工程規畫，施工期間將實施必要的交通管制，並確保園後街三巷與學府路的交通暢通，以減少對市民生活的影響，市府將積極與當地學校及居民溝通協調，並確保施工過程中的安全與順暢，落實「新竹好學、安心通學」教育願景。

市府規畫汀甫圳步道改善工程東園國小段於今天開工，將銜接已完工的交大博愛校區段汀甫圳通學步道，完善通學之路，預計最快今年底完工。模擬圖／新竹市府提供
市府規畫汀甫圳步道改善工程東園國小段於今天開工，將銜接已完工的交大博愛校區段汀甫圳通學步道，完善通學之路，預計最快今年底完工。模擬圖／新竹市府提供
市府規畫汀甫圳步道改善工程東園國小段於今天開工，將銜接已完工的交大博愛校區段汀甫圳通學步道，完善通學之路，預計最快今年底完工。圖／新竹市府提供
市府規畫汀甫圳步道改善工程東園國小段於今天開工，將銜接已完工的交大博愛校區段汀甫圳通學步道，完善通學之路，預計最快今年底完工。圖／新竹市府提供

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