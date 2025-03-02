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救人第一！農保署改善農路 確保加里山消防無線電暢通

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
農村發展及水土保持署改善苗栗縣南庄鄉橫屏背山基地聯外道路，最近辦理一期工程發表會。圖／羅春蓮提供
農村發展及水土保持署改善苗栗縣南庄鄉橫屏背山基地聯外道路，最近辦理一期工程發表會。圖／羅春蓮提供

苗栗縣南庄鄉橫屏背山基地台消防無線電中繼台設備，覆蓋熱門登山路線加里山通訊零死角，但農路車行卡卡，農村發展及水土保持署投入2000多萬元改善，解決目前僅能靠四輪傳動困境，確保無線電暢通。

加里山屬中級山，一等三角點標高2220公尺，知名登山網站曾票選最熱門小百岳，及各縣市必訪步道第一名，山友朝聖絡繹不絕，但山域事故及意外迭有發生，苗栗縣政府消防局統計去年就發生9件，造成2人死亡。

消防局指出，加里山過去無線電通訊有死角，影響搶救品質，2年多前救災救護中繼台設備，獲地主李俊田同意，免費進駐海拔約800公尺的南庄鄉橫屏背山基地台，消防人員從鹿場登山口停車場，沿著登山步道至山頂三角站，測試皆能保持暢通。

不過，橫屏背山基地台東河12鄰橫背社區農路通往竹37線南庄東河登山口，1公里多的路況相當差，四輪傳動車輛勉強通行，農保署台中分署2000多萬元改善，後段第一期已完成，前段第二期施工中。

農保署最近在基地台辦理一期工程成果發表，參加的南庄鄉長羅春蓮等人，都必須中途換車改乘四輪傳動車，羅春蓮表示，橫屏背山消防無線電中繼台對於加里山、橫屏背山等一帶山域，救災救護工作重要，農路改善後，相關維修更即時快速，確保無線電發揮功能。

值得一提的是農保署結合南庄鄉公所，及在地銀粉村環境藝術協會創作，多幅畫作妝點基地台，羅春蓮認為橫屏背古道，屬大眾化健行路線，除了欣賞自然美景，基地台也成了拍照、打卡地標，並行銷畫作中的南庄老街等景點，一舉數得。

農村發展及水土保持署改善苗栗縣南庄鄉橫屏背山基地聯外道路，最近辦理一期工程發表會。圖／李俊田提供
農村發展及水土保持署改善苗栗縣南庄鄉橫屏背山基地聯外道路，最近辦理一期工程發表會。圖／李俊田提供

南庄 基地台 畫作

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