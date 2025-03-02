桃園覓地 擬建資收細部處理中心

桃園市桃園區虎頭山資源回收暫置場2月初火警，再度引爆民怨。桃園市環保局評估規畫封閉式北區資源回收細部處理中心，被汴洲里長楊鑫坤吐槽，市府2023年早說要做，卻遲未有動作。環保局回應，正加速覓地作業、地方溝通，並爭取中央支持興建預算。

前身為垃圾掩埋場的虎頭山資收暫置場，下方緊鄰桃園區大檜稽15里人口密集區。但近年火警頻傳，先是2023年3月一場大火燒了26小時，造成嚴重空汙，市府雖前後投入約8000萬元改善、增設防火設施，未料今年2月4日再發生火警，民怨四起，甚至傳出市府為此撤換環保局長。

桃園市環保局指出，桃園市目前只有一座資源回收細部處理中心，地點在平鎮區，雖能負荷13區的回收量，但是中長期來看，若能再增一座資收細部處理中心，可減輕暫置壓力。

桃園區汴洲里長楊鑫坤聞訊，抨擊「資收細部處理中心2023年那一場26小時的大火就在講了，到現在也沒動作」，也批評政府失信於民，因為早年政府講好欣榮焚化爐啟用後，就封閉虎頭山的掩埋場，但到現在還在使用，資收暫置場也欠缺透明監督機制，呼籲市府強化配套措施。

市議員林政賢表示，虎頭山資收暫置場內雖有防火區隔，但市府未落實去化越堆越多，確實有必要蓋一座資收細部處理中心，並要導入最新的科技管理技術。

環保局指出，2月初發生火警後，已加速評估北區資收細部處理中心的覓地作業，希望在桃園、蘆竹、八德、龜山之間找到適中地點。