228連假第2天驚傳變電箱悶燒 竹北2674戶停電搶修中

新竹縣竹北市隘口六街276號後方今晚發生變電箱悶燒事件，造成當地大規模停電，消防及台電人員獲報正搶修處理。台電新竹區處指出，由於饋線斷路器跳脫有2816戶停電，透過立即轉供已復電142戶，2674戶已派員積極搶修中。預計晚上9時恢復供電。

竹北今晚發生停電事故，住家甚至路燈多處停電，一片漆黑。新竹縣政府發出公告，表示變電箱燒毀，造成興隆路三段、隘口五街、隘口六街及嘉豐六路二段區域目前停電中，提醒民眾在停電期間請勿搭乘電梯，用路人行經十字路口時請減速慢行，若有相關受困、災情，請撥119。

台電新竹區處指出，今天傍晚5時52分由於饋線斷路器跳脫，造成新竹縣竹北市隘口六街、興隆路五段、嘉豐六路二段、興隆路三段等一帶2816戶停電，透過立即轉供已復電142戶，2674戶已派員積極搶修中。

台電新竹區處，經查事故原因為高壓電纜接頭故障引起停電事故，未爆炸，目前正積極搶修中。預計晚上9時恢復供電。停電事故，造成民眾不便，台電新竹區處深感抱歉。