「八德祈龜文化」土地公誕辰登場 上千福龜隨民眾回家

今天是土地公生日，逾百年傳統的八德祈龜文化活動今在八德大廟三元宮登場，信眾一早湧入廟裡擲筊祈福龜求平安，桃園市長張善政與市府團隊敬獻1368斤平安龜，將與福德會重達2150斤福龜分送民眾；明天尚有文昌開智慧儀式，為新年啟迪智慧靈光。

市長張善政與議長邱奕勝合力為全桃市民祈福，象徵豐收與幸福的平安米糕龜，與三元宮主委暨市議員呂林小鳳、立委邱若華、市議員楊朝偉等人推至廟埕前，完成奉獻儀式，眾人入廟行三獻禮後，巡視千人親子DIY米糕龜競賽會場，也試著創作屬於個人米糕龜，在參觀團體創意龜競賽時，各里及社區發展協會的作品讓張善政連連讚嘆。

張善政說，今年各里、協會打造的創意龜，設計別出心裁，充分展現在地社區的活力與向心力。此外，長期投入公益事務的八德三元宮，也將總金額35萬餘元獎助學金頒發給高中以下各校，積極關懷地方，發揮慈善助人、福氣共享的精神，為地方社會注入滿滿溫暖，市府將持續支持並推廣八德祈龜文化，讓這份信仰與福氣薪火相傳，延續到更多社群與世代。

邱奕勝表示，今適逢二月二龍抬頭，是土地公聖誕，也是舉辦祈龜文化薪傳活動的好日子。米糕龜象徵長壽、財富與平安，透過祈龜將福氣帶回家，祝福大家小龍年好運、平安順心。

主委呂林小鳳提及，三元宮長期致力於薪傳八德祈龜文化，活動不但保留傳統祈福儀式，還結合現代創意與親子互動，讓文化不再僅是停留在儀式上，而是能成為社區共享的福氣和快樂。

區長蔡豊展也介紹，「創意龜競賽」活動邀請51里辦公處與社區團體各自立案，運用五花八門食品及各式素材，設計具創意、環保的福龜，展現在地社區創意巧思與文化底蘊；「千人親子DIY米糕龜競賽」則是讓親子家庭在寓教於樂的過程中，共創專屬的平安米糕龜，體驗手作樂趣，讓文化記憶得以代代相傳。