「八德祈龜文化」土地公誕辰登場 上千福龜隨民眾回家
今天是土地公生日，逾百年傳統的八德祈龜文化活動今在八德大廟三元宮登場，信眾一早湧入廟裡擲筊祈福龜求平安，桃園市長張善政與市府團隊敬獻1368斤平安龜，將與福德會重達2150斤福龜分送民眾；明天尚有文昌開智慧儀式，為新年啟迪智慧靈光。
市長張善政與議長邱奕勝合力為全桃市民祈福，象徵豐收與幸福的平安米糕龜，與三元宮主委暨市議員呂林小鳳、立委邱若華、市議員楊朝偉等人推至廟埕前，完成奉獻儀式，眾人入廟行三獻禮後，巡視千人親子DIY米糕龜競賽會場，也試著創作屬於個人米糕龜，在參觀團體創意龜競賽時，各里及社區發展協會的作品讓張善政連連讚嘆。
張善政說，今年各里、協會打造的創意龜，設計別出心裁，充分展現在地社區的活力與向心力。此外，長期投入公益事務的八德三元宮，也將總金額35萬餘元獎助學金頒發給高中以下各校，積極關懷地方，發揮慈善助人、福氣共享的精神，為地方社會注入滿滿溫暖，市府將持續支持並推廣八德祈龜文化，讓這份信仰與福氣薪火相傳，延續到更多社群與世代。
邱奕勝表示，今適逢二月二龍抬頭，是土地公聖誕，也是舉辦祈龜文化薪傳活動的好日子。米糕龜象徵長壽、財富與平安，透過祈龜將福氣帶回家，祝福大家小龍年好運、平安順心。
主委呂林小鳳提及，三元宮長期致力於薪傳八德祈龜文化，活動不但保留傳統祈福儀式，還結合現代創意與親子互動，讓文化不再僅是停留在儀式上，而是能成為社區共享的福氣和快樂。
區長蔡豊展也介紹，「創意龜競賽」活動邀請51里辦公處與社區團體各自立案，運用五花八門食品及各式素材，設計具創意、環保的福龜，展現在地社區創意巧思與文化底蘊；「千人親子DIY米糕龜競賽」則是讓親子家庭在寓教於樂的過程中，共創專屬的平安米糕龜，體驗手作樂趣，讓文化記憶得以代代相傳。
今年創意龜競賽「里辦公處組」由瑞德里辦公處里長康秀雲的「蛇麼龍好」奪冠，亞、季軍分別為福元里及永豐里；「社區發展協會組」由大安社區發展協會以66隻紅龜粿，蒐集里內特有千株櫻花樹的櫻花當裝飾的「櫻花月桃龜」，符合時節創意、環保減碳及作品選材的標準，獲得冠軍，第2、3名分別是興中社區發展協會以青花菜、茄子組成的平安龜，瑞發社區發展協會則以馬祖新住民特色的馬祖紅糟糯米搭配龍蝦組成米糕龜。
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