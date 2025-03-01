桃園市汙水下水道工程推進至聯新醫院 地方憂衝擊交通

桃園市汙水下水道工程將於平鎮區廣泰路立坑，目前仍在試挖階段，不過市議員舒翠玲表示，屆時正式開挖對周邊學校、醫院影響甚巨，建議夜間施工並提供完善交通維持計畫。水務局回應，試挖已結束，目前預計立22個坑，並放置400mm管徑的汙水管，交維計畫尚未審理，預計今年6月過後會逐步立坑圍設圍籬。

舒翠玲表示，汙水下水道現在一直在興建中，先前廣泰路試挖，挖完立刻回填，對地方影響是小，但後續若確認完畢，開始試挖後，對地方交通恐造成強烈衝擊，因該路為聯新國際醫院大門，若不安排妥當，可能會影響到救護車進出。

舒翠玲說，且廣泰路上有許多機車車格，加上周邊還有學校，且是中壢、平鎮往來要道，原先上下班時間已經有大量車流通行，若不好好規畫交通維持計畫，恐會穴上加霜，引發民怨。

舒翠玲也建議，看是否能協調施工單位，盡量縮小工程空間，並於夜間施工，讓地方交通衝擊降至最低。

水務局汙水促參計畫工程科說，目前預計立22個坑，並放置400mm管徑的汙水管，交維計畫送交市府交通局，但尚未開會審查，立坑完成會以覆工蓋板恢復道路交通，後續預計今年6月過後會逐步立坑圍設圍籬，以一路段最多3處為限，讓交通影響降低。

汙水促參計畫工程科表示，至於夜間施工較有困難，因周邊有醫院恐較難執行，但一定將交通危害減到最低。