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蔡英文龍潭走台3線步道 愛犬樂樂太累直接被抱起萌翻

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
前總統蔡英文前天至桃園龍潭走古道，蔡英文於臉書表示，三坑自然生態公園出發，沿途經大平紅橋、清水坑古道、小粗坑古道，再到新竹關西的十寮山、八寮古道到金廣成文化館，昨又去新竹縣健走。圖／張肇良提供
前總統蔡英文前天至桃園龍潭走古道，蔡英文於臉書表示，三坑自然生態公園出發，沿途經大平紅橋、清水坑古道、小粗坑古道，再到新竹關西的十寮山、八寮古道到金廣成文化館，昨又去新竹縣健走。圖／張肇良提供

前總統蔡英文前天至桃園龍潭走古道，蔡英文於臉書表示，三坑自然生態公園出發，沿途經大平紅橋、清水坑古道、小粗坑古道，再到新竹關西的十寮山、八寮古道到金廣成文化館，昨又去新竹縣健走。桃園市議員張肇良前天也陪同，並大讚蔡腳步穩健，並希望地方能將台3線步道能好好維護。

蔡英文今於臉書PO文表示，上次爬了屏東的阿朗壹古道後，爬山魂漸漸地被開啟，人建議可以到台3線的「樟之細路」走走。400年來，桃竹苗台3線沿線的山林古道中，保留了許多當年客家人開墾的歷史遺跡，與原住民生活的人文景觀，也為打造國際級長距步道，奠定了良好的基礎。

蔡說，她擔任總統前，就一直想要推動「浪漫台3線」計畫，8年過去了，從2016年開始規畫「樟之細路」，讓這一條自然步道，成為文化路徑，串起周邊聚落，也讓年輕人返鄉。

蔡前天中午帶著她的狗，從桃園龍潭三坑自然生態公園出發，沿途經大平紅橋、清水坑古道、小粗坑古道，再到新竹關西的十寮山、八寮古道到金廣成文化館，走了4個小時。昨天一早，又繼續從渡南古道、渡船頭、飛鳳古道關西段，也走了將近ˋ個小時。

蔡說如果上次的阿朗壹古道是讓她「走到懷疑人生」，這次的樟之細路就是讓樂樂也「走到懷疑狗生」，更具挑戰性。

稍早張肇良也PO文寫下，蔡步伐穩健精神奕奕，不時停下腳步，欣賞沿途的風景，過程中，遇到了許多熱情的山友，他們紛紛向前總統打招呼，表達敬意，並親切地與他們交流，分享登山的樂趣，享受浪漫台3線的無限美好。

張肇良說，他們走了約6公里，樂樂也走到太累被抱起來，他也跟蔡介紹沿線建設及風景，蔡也跟他說，希望台3線可以好好維護，並設置腳踏車步道及Youbike，讓大家可以享受山林之美。

前總統蔡英文前天至桃園龍潭走古道，蔡英文於臉書表示，三坑自然生態公園出發，沿途經大平紅橋、清水坑古道、小粗坑古道，再到新竹關西的十寮山、八寮古道到金廣成文化館，昨又去新竹縣健走。圖／張肇良提供
前總統蔡英文前天至桃園龍潭走古道，蔡英文於臉書表示，三坑自然生態公園出發，沿途經大平紅橋、清水坑古道、小粗坑古道，再到新竹關西的十寮山、八寮古道到金廣成文化館，昨又去新竹縣健走。圖／張肇良提供
前總統蔡英文前天至桃園龍潭走古道，蔡英文於臉書表示，三坑自然生態公園出發，沿途經大平紅橋、清水坑古道、小粗坑古道，再到新竹關西的十寮山、八寮古道到金廣成文化館，昨又去新竹縣健走。圖／張肇良提供
前總統蔡英文前天至桃園龍潭走古道，蔡英文於臉書表示，三坑自然生態公園出發，沿途經大平紅橋、清水坑古道、小粗坑古道，再到新竹關西的十寮山、八寮古道到金廣成文化館，昨又去新竹縣健走。圖／張肇良提供

張肇良 新竹 蔡英文

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